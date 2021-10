«Agua»: Emaflu comparte otro adelanto de su próximo Ep

Ema Morales -aka Emaflu– nos sigue sorprendiendo este 2021 con un nuevo single el cual lleva el mismo nombre de su futuro EP, “Agua”. Esta canción es muy importante para la artista y su productor Pablo Ramos, quienes buscaron crear nuevos universos en torno a esta sonoridad para lograr un discurso claro y preciso.

La música de este sencillo fue creada por el productor, inspirado en los sonidos de los 70 y la suma de ritmos más actuales. Una melodía melancólica junto a solos de saxofón, nos hacen recordar algunos éxitos del rock y el soul de aquella década, con referentes como Barry White en los bronces, junto a sonidos e instrumentos que ya son un sello propio en las canciones de Emaflu.

La conjunción del trombón, saxo barítono, soprano y tenor, hacen que el coro explote de energía con un destello de la flauta traversa que aparece como estrella fugaz.

«Agua» es el segundo adelanto del Ep de la artista nacional, en donde habla acerca del amor romántico y la deconstrucción que estamos viviendo con respecto a la incondicionalidad que podemos tener hacia alguien muy especial: una pareja, un amigo, un familiar, una mascota.

“Para ti siempre estaré” es una frase importante dentro de la canción y alude a esa maduración de la idea «no me importa si no nos vemos, aquí estoy para lo que necesites«. Emaflu comenta que “esta canción me llega mucho, porque cuando uno pasa los 25 años, es más difícil ver a los amigos, a la pareja. Personas a las que antes les dedicabas mucho de tu tiempo y viceversa. Siento que con esta canción aseguré mi postura ante esta especie de crisis por la que estaba pasando, particularmente con una amiga muy cercana de la que sentí que me alejaba por lo difícil que era vernos con frecuencia. «Agua» me ayudó a decantar estas emociones y canalizarlas en la sentencia «amiga, no importa que no puedas juntarte, cualquier cosa aquí estoy para lo que necesites». Esta canción me ayudó mucho a soltar”.

La canción y el videoclip de “Agua”, ya están disponible en todas las plataformas digitales de Emaflu.