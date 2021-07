Amor juvenil en otras tierras: María José Aguayo lanza su primera novela ‘El destino del corazón. Saber amar’

María José Aguayo Bassi (45) es autora de la novela ‘El destino del corazón. Saber amar’, que cuenta la historia de Daniela, una joven chilena que viaja a Israel por asuntos de trabajo de su padre y que comenzado el curso académico hace sus primeras amistades en Medio Oriente, entre las que se encuentra Liam, un muchacho que arrastra el yugo del pasado. Ambos vivirán aventuras a lo largo de Europa, momentos amargos que derivarán en sentimientos encontrados frente al amor sincero de Liam por Daniela y las luces y sombras que el destino les tiene preparado.

Según María José el proceso de escritura de su libro fue increíble “porque se fueron dando las cosas maravillosamente (…) Fue una inspiración constante, no podía parar de escribir, me acostaba todos los días tardísimo ya que es de noche cuando más me funciona”.

A propósito de la juventud como espacio de inspiración, Aguayo afirma que “esta es una de las mejores etapas de la vida, donde podemos armar lindos personajes, con sus procesos de maduración, los desafíos del crecimiento o de la cercanía a la adultez. Mis libros están inspirados en personajes jóvenes, menores de 30 años”.

En ‘El destino del corazón. Saber amar’, la música cumple un rol fundamental ya que gran parte de la historia se nutre de ella, “en grupos de adolescentes y universitarios, pero más que eso, la música es una fuente de inspiración real que me llevó a construir la historia (…) La banda sonora de The Killers marca un hito especial en la vida de Dani, Liam y sus amistades. También transita por Coldplay, algo de U2, Rush, Peter Gabriel”, indica la autora.

Aunque esta historia puede cautivar a cualquier persona que la enfrente, para María José la novela va a resonar mucho más en adolescentes por el intenso relato amoroso que une a Daniela y Liam y sobre todo, por la potencia del mensaje que encierra, “la necesidad de saber amar, de asumir las relaciones con responsabilidad y con la verdad por delante sino resulta imposible avanzar”.

Puedes conseguir “El destino del corazón. Saber amar” en versión digital a través de Amazon o la edición física en Medina Líber.

*Entrevista realizada por el escritor y editor, Gabriel Zanetti Reyes.