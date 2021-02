Amor y respeto por la cultura Hip Hop: Excelencia Prehispana presenta “Sonido de la calle”

El verano sudamericano no es excusa para que Excelencia Prehispana se tome vacaciones, al contrario, desde su retorno, el trío compuesto por Jet Castillo, Ymec y Mc Piri reconocen estar en su etapa más creativa y productiva de sus 20 años de historia, con la sabiduría y experiencia del presente, pero con la energía e ilusión de sus primeros días. Precisamente eso es lo que inspira su reciente lanzamiento.

A menos de un mes de estrenar “No podía sentir”, la banda regresa con “Sonido de la calle”, un interesante tributo al ayer, el cual homenajea las raíces del rap chileno narrado desde la propia memoria y voz de sus autores. La idea del single nace gracias a la invitación de la Fundación Centro Cultural Lo Prado, quienes por esos días habían orquestado un histórico encuentro entre Lalo Meneses, Jimmy Fernández y Pedro Foncea, considerados como las voces pioneras del rap en Chile a través del legado de sus respectivos grupos: Panteras Negras, La Pozze Latina y De Kiruza. De aquella iniciativa surgió la canción “Sentimientos vitales”, producida por el propio Lalo Meneses en la mítica E-Mu SP 1200 que heredó de Jorge González y con la cual produjo el álbum Corazones de Los Prisioneros hace más de 30 años. Sobre esa misma instrumental Excelencia Prehispana debía fluir sus propios conceptos para dar vida a su nueva creación.

“El día anterior a la grabación, cocinando papas fritas para mis hijos, me llegó la inspiración y junto a mi hijo León comencé a escribir los primeros versos. Terminé la letra cuando las papas estuvieron listas y el sonido de la fritura me hizo recordar el aire que tenían mis primeras copias de cassettes que tanto me costaba conseguir cuando sólo quería aprender y ser parte este movimiento. Ese amor por el rap vive en mí hasta estos días. Por eso, cuando llegamos al estudio y estaban las tres leyendas, me sentía como Spiderman llegando donde los Avengers. Fue muy emocionante conocer en persona a mis ídolos de juventud, porque pude preguntarles por sus inicios, me contaron anécdotas y cómo realizaron varias de sus canciones“, relata Jet Castillo sobre el proceso creativo y la experiencia.

“Sonido de la calle” hace mención a diversas referencias que nutrieron el desarrollo de la escena de rap en Chile, sobre todo en la década de los noventas, entre ellos Rezonancia, Calambre, Makiza, Tiro De Gracia, sin pasar por alto a los ya mencionados Lalo, Jimmy y Pedro. El proyecto de Excelencia Prehispana es contemporáneo a esa escuela, sin embargo, se le considera dentro de las piedras angulares de una nueva era. En base a esto, la banda asegura sentir un fuerte compromiso de conectar a las primeras generaciones con las más nuevas, hacer trascender lo que significaron sus influencias en sus propios inicios, cuando no había nada más que ilusión y romanticismo, a diferencia del presente, que el rap en Chile ya logra desenvolverse y entenderse en ambitos más profesionales.

En sus palabras, Ymec describe el desafío señalando que “Cuando escuché por primera vez la instrumental de Lalo Meneses, me transportó a la década de los noventas, a los años en que comencé a rapear, esos mismos años que nos vieron nacer como Excelencia Prehispana. Recordé aquella época en que todo era nuevo para mí en el rap, mis primeros fraseos y escenarios, esa sensación tan fresca y nueva de nuestros inicios, nuestros primeros sueños, los más reales. De alguna manera esta sensación me dejó sin palabras, pero un MC no se puede quedar sin palabras, y es justo en ese momento cuando nuestro corazón recuerda la energía inicial, ese ritmo y pulso que es nuestro corazón mismo latiendo boom bap, boom bap, la vibración del rap, esa vibración que amamos.”

La grabación, mezcla y masterización de “Sonido de la calle” fue realizada por el destacado ingeniero Iván Aracena en la Fundación Centro Cultural Lo Prado. El single se estrenó junto con un llamativo e ilustrativo vídeo clip desarrollado por Fabián Donoso (Bodesign), quien siempre se ha mantenido cercano a la historia de Excelencia Prehispana, manteniendo el ambiente familiar que caracteriza a la banda. El audiovisual destaca por sus códigos y referencias de la cultura Hip Hop, como la revista The Source y las icónicas portadas de rap chileno, pero, sobre todo, por rescatar registros de los inicios de la banda que enfatizan las memorias rapeadas por sus integrantes. Éste consiguió una amplia acogida dentro de la escena y comentarios de apoyo de sus colegas e influencias, superando las 6.000 reproducciones en sus primeras 48 horas de circulación.

“Fue una sesión de grabación con una tremenda vibra. Como la misma letra lo relata, es un homenaje a nuestro inicios y a la maravillosa cultura del Hip Hop. Creo que eso tiene Excelencia Prehispana, nos juntamos a trabajar y siempre sale algo mágico, amamos y respetamos tanto el Hip Hop que está cancion tiene el nombre perfecto: “Sonido de la calle”, concluye Mc Piri sobre el resultado.