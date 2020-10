Un homenaje a los y las jóvenes del Estallido Social: Nico Rojo estrena “Primavera Línea”

A un año del Estallido Social del 18 de octubre, Nico Rojo, uno de los artistas que ha sido más enfático a la hora de manifestar su apoyo al movimiento social, estrena “Primavera Línea”, una versión hecha en casa de la primera canción que compuso para el nuevo disco en el que trabaja actualmente.

“Primavera Línea brota desde lo que vi en las calles desde octubre, principalmente, el espíritu transformador de quienes saltaron los torniquetes. Hablo de jóvenes que quienes vieron en el agravio de los 30 pesos una oportunidad para cambiarlo todo y dignificar de paso la vida de sus padres y abuelos explotados y endeudados”, comenta Nico Rojo.

“El Estallido o Revuelta representa no solo movimiento y desorden, sino también el despertar de las conciencias, y algunos le llamaron la Primavera chilena. El título de la canción es un homenaje a todes quienes se han movilizado por justicia y dignidad desde octubre, pero en particular a los pioneros y pioneras que se movilizaron en los liceos y a esa vanguardia que marcha tras marcha contiene la represión policial y permite que muchos protestemos con música en Plaza Dignidad. Me refiero a la primera línea”, agrega.

Esta canción se suma a la lista de sencillos que el artista ha compartido en el confinamiento. Singles como “Huelga General” o “Que se vayan todos” fueron re-estrenados durante este año con versiones más rockeras que han plasmado toda la fuerza e intensidad del artista. “Primavera Línea” emerge como un himno rockero de reconocimiento a quienes luchan y han sufrido la peor cara de la represión, pero que también celebra este proceso tan importante para nuestro país.

“Hoy tenemos presos políticos, víctimas fatales, mutilados y torturados, todo un contexto que nos desgarra por dentro, pero tenemos también la esperanza y la antorcha del matapacos que no se apagará, y una Plaza Dignidad con música para largo. Primavera Línea es un homenaje sentido a nuestras víctimas y mártires, pero también una celebración en clave indie rock”, comenta.

Lejos de lo que podría esperarse, la música de Nico Rojo no ha girado hacia el formato acústico en cuarentena, sino que todo lo contrario. El artista ha hecho de la guitarra eléctrica su más fiel compañera, permitiéndole desarrollar una faceta en la que abre paso a un sonido más rockero.

“La cuarentena me ha permitido explorar y conectarme de otra manera con las seis cuerdas, e incluso he aprendido a armar y desarmar mis guitarras. Todo esto también me ha inspirado y abierto otras posibilidades sonoras de un ámbito más crudo, como son los sonidos más vintage, del punk y el rock alternativo. Creo que esa visceralidad se escucha en esta primera versión de Primavera Línea, basada principalmente en la guitarra y el fuzz”, afirma el artista.

“Primavera Línea” fue compuesta, interpretada y mezclada por Nico Rojo, contó con la colaboración en los bajos y en la producción de Camilo Díaz Loubies y fue masterizada por Antonio del Favero. El artista además comenta que se encuentra trabajando en un videoclip para esta versión de la canción, el cual estrenará en las próximas semanas.

Escucha “Primavera Línea” en Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer y Tidal.