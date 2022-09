Sale a la venta el «libro» más largo del mundo con 21.450 páginas

Un volumen único de edición limitada del manga de larga duración One Piece se anuncia como el libro más largo que existe.

Con 21.450 páginas, es físicamente imposible de leer, lo que lo convierte menos en un libro y más en una escultura.

Con un precio de 1.900 € (£ 1.640), el libro no está acreditado a Eiichiro Oda, el escritor y artista detrás de One Piece, que ha sido serializado en la revista japonesa Shōnen Jump todas las semanas desde 1997. En cambio, se vende como el trabajo de Ilan Manouach, el artista multidisciplinario que ha diseñado el volumen de edición limitada, que lleva por título ONEPIECE.

Manouach imprimió la edición digital japonesa de One Piece y la encuadernó, tratando el cómic no como un libro sino como «material escultórico«, según el editor francés del libro/obra de arte JBE .

Un portavoz de JBE le dijo a The Guardian que ONEPIECE es una «escultura ilegible que toma la forma de un libro, el más grande hasta la fecha en números de página y ancho de lomo, que materializa el ecosistema de difusión en línea de cómics». Independientemente de cómo se clasifique, ciertamente parece haber un mercado para ONEPIECE: la edición limitada de 50 copias se agotó a los pocos días de su lanzamiento el 7 de septiembre.

El artículo de Manouach surgió debido a la «profusión de contenido en línea disponible y la digitalización desenfrenada de la industria del cómic» que «desafía el estado del arte de la artesanía del cómic», según su editor. «ONEPIECE de Ilan Manouach propone cambiar la comprensión de los cómics digitales de un examen cualitativo de las posibilidades formales de los cómics digitales a una reevaluación cuantitativa de los ‘cómics como Big Data'».

JBE también describió los cómics como «objetos duales», que tienen un «valor de uso» para los lectores y un «valor de cambio» para los coleccionistas. Al crear un libro que no puedes leer, Manouach aparentemente quería resaltar la forma en que existen los cómics como mercancía y literatura. Es una teoría que la propia industria de los cómics ya ha adoptado: una empresa, CGC , ofrece un servicio en el que califica los cómics de los clientes y los encierra en plástico protector.

Cuando se le preguntó si Eiichiro Oda había estado involucrado o consultado sobre la creación de ONEPIECE, y si hubo alguna consideración de derechos de autor, el portavoz de JBE dijo: «Esta pieza trata sobre el trabajo de Manouach en ecosistemas de cómics, aquí como un escultor que utiliza la difusión en línea como fuente. material, sin leer contenido protegido por derechos de autor”. No podría haber una infracción de los derechos de autor, cree el editor, porque es físicamente imposible leer el libro.

Keita Murano, miembro del personal de derechos internacionales de Shueisha, la editorial japonesa del manga de Oda, confirmó que su compañía no había sido consultada sobre el libro de JBE. Él dijo: “El producto que mencionaste no es oficial. No les damos permiso. Nuestro licenciatario en Francia que publica One Piece es la editorial Glénat”.

Es posible que Eiichiro Oda no reciba regalías por la publicación de ONEPIECE, pero su serie de cómics ya lo convirtió en el creador de manga más rico de todos los tiempos, con un valor neto estimado de alrededor de $ 200 millones. Su manga original de One Piece figura en el Libro Guinness de los récords como el que tiene la mayor cantidad de copias publicadas para la misma serie de cómics por un solo autor, con más de 416 millones de copias impresas hasta la fecha.

La venta de la escultura ONEPIECE no es la primera vez que el mundo del arte gana mucho dinero con el mundo de los cómics: el artista pop Roy Lichtenstein construyó una carrera gracias a ella, con sus lienzos monumentales copiados directamente de los cómics existentes: ¡Whaam! (1963), tomado de un panel en All-American Men of War de DC del año anterior, mientras que Sleeping Girl, que se vendió por última vez por $ 44,8 millones hace 10 años, se basó en una ilustración de otro cómic de DC, en el número 105 de Girls . ‘Romances’ .

Fuente: The Guardian