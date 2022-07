«Antes de morir quiero conocer el cielo»: Obra sobre los lesbicidios, la justicia patriarcal, el amor y la libertad llega a la cartelera teatral

El asesinato y desaparición de una joven lesbiana en una localidad semi rural de Chile -historia que resuena y se vincula a múltiples lesbocidios que han acontecido en el último tiempo- es el escenario de “Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo”, obra que llega a la cartelera el próximo martes 2 de agosto.

La injusticia, la invisibilización del sistema y la sociedad, la complicidad del Estado, y el silencio de la familia coexisten y se contrarrestan con el amor y la libertad en esta propuesta teatral, dirigida por Javiera Mendoza, protagonizada por Marcela Salinas, Carla Casali, Coca Miranda e Hitzka Nudelman, y escrita por la artista y activista Rae del Cerro.

En clave tragicomedia, “Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo”, interpela a diferentes generaciones sobre el concepto de normalidad. Como explica la dramaturga, la particularidad de esta propuesta “tiene que ver con la perspectiva emocional que elegí para escribir, creo que saqué el tema del lesbo odio del lugar que yo tengo acostumbrado a conversar que es el activismo”.

En la obra, como explica la directora, “todas las personajes llevan un gran secreto, un monstruo -que es la sociedad- que tuvieron que calmar, comprender y batallar. Esta tragedia también es una comedia, porque a través de ella se reflexionan muchas otras cosas desde lo absurdo, porque este país está lleno de clichés y quise que justamente también fuera así”.

Una de las actrices, Hitzka Nudelman, señala que esta obra se monta “para mostrarle a la gente que la diversidad existe y hay que respetarla, estamos aquí para que las lesbianas y diversidades se sientan acompañadas, sientan ese calorcito y nunca más se sientan solas, para que no tengan miedo”.

La violencia exige justicia

Uno de los tópicos que atraviesa la obra es la justicia patriarcal. Esto, porque como señala Rae del Cerro, “es complejo el hecho de que los lesbicidios no existan a nivel judicial porque de alguna manera amparan a los lesbicidas en el sistema”. Y, como agrega, “el motor principal para asesinar a una lesbiana es que es lesbiana”.

“Es muy importante visibilizar el lesbo odio que aun no es nombrado. Hay un silenciamiento mortal que se vive en nuestro país y que hasta el día de hoy pasan por homicidio calificado”, señala, por su parte, la directora Javiera Mendoza. La idea la complementa la actriz Hitzka Nudelman: “No hay justicia para las lesbianas asesinadas por ser lesbianas, y por eso mismo hay que visibilizarlo”.

“La gente en este país no tiene memoria y nosotras estamos aquí para recordarles que esto sucede hace años y sigue sucediendo en 2022, eso no puede ser. Es importante abordar esta temática porque no puede seguir muriendo gente por buscar la libertad”, agrega la artista.

La visibilización -como ejemplifica Rae del Cerro con el caso de cinco mujeres que se tomaron la fiscalía para pedir justicia por el lesbicidio de Nicole Saavedra- ha sido también parte de la lucha y ha tenido sus resultados, pero también sus castigos: este crimen sí fue investigado, pero las activistas están siendo criminalizadas.

Foto: Fernanda Ruiz

La propuesta cuenta con la producción ejecutiva White Tiger Productions Chile, productora teatral cuyo objetivo es llevar al público proyectos que den voz y visibilidad a la memoria y derechos humanos del colectivo LGTBQ+, concentrándose en particular en las mujeres que forman parte de esta comunidad.

Reseña

Toda su vida, Licenciada Moya ha sido la única lesbiana de su ciudad. Mirlo, su sobrina y la persona que más amaba en este mundo, fue asesinada por ser lesbiana a los 20 años. Sandra Moya, la madre de Mirlo, desde muy pronto hizo lo posible por evitar que Mirlo compartiera con su tía porque temía que las relacionaran con la lesbiana de su hermana que era constantemente hostigada por les vecines y su propia familia. Cuando mataron a Mirlo, Sandra culpó a la Licenciada Moya y descargó toda su ira con ella, lo que resultó en una pasividad con origen lesbo odiante en relación a la evidente negligencia del Estado y su sistema judicial ante un lesbicidio que permanece impune.

Coordenadas

“Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo” se presentará en una particular temporada el próximo 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de agosto en Espacio Checoslovaquia (Liszt 3319, San Joaquín, Metro Rodrigo de Araya), a las 19:30 hrs.

Luego, vuelve a cartelera el 22, 23 y 24 de agosto en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, en Arturo Prat 33, Santiago Centro, Metro Universidad de Chile.

Las entradas estarán a la venta en el sistema FLOW desde la página de Espacio Checoslovaquia en el siguiente link: https://www.espaciochecoeslovaquia.cl/antes-de-morir-quiero-conocer-el-cielo/

Más información sobre la obra en instagram.com/companialachueca/