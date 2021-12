«Antes de Que»: nostalgia y goce pop en nuevo single de La Coleccionista de Ataduras

Momentos significativos que sólo duran un momento, la importancia de detenerse a apreciar el presente antes de que sea tarde. La cantautora ariqueña, María Rojas, sigue introduciendo su expansivo y emotivo pop en el proyecto La Coleccionista de Ataduras. Luego de presentar un primer single titulado «Un Breve Latir», y lanzar «Patriarcado» como un registro político social respecto a la lucha feminista, la artista libera «Antes de Que».

Sin en los pasados singles nos encontramos con problemáticas que afectan a las mujeres en lo cotidiano y en lo sistemático; los matices de la existencia y la emocionalidad capaz de cruzar con energía sentimientos como la rabia o la tristeza, en «Antes de Que» nos transporta a escenarios que invitan a reflexionar sobre diversos estados nostálgicos y melancólicos. Pero sin dejar de desbordar goce.

«A veces olvidamos que las personas no son para siempre, que en un parpadeo las cosas cambian. En esta canción quise relatar el momento en el que intuyes que, por mucho que desees algo o alguien, volaremos hacia otros aires. No importa el cómo ni el por qué, tarde o temprano llega esa etapa que te enseña lo importante que es apreciar el presente, el goce de esa linda sensación de vivir una experiencia ‘antes de que’ todo termine», cuenta La Coleccionista de Ataduras.

Una canción melódica con un mensaje que a viva voz relata la gratitud del momento y el desaliento de lo inevitable. «Siempre la visualicé con la música pop japonesa, quienes usan instrumentos de viento para transmitir la sensación de la felicidad y dar énfasis melódico a los bajos. Los bronces y el bajo fueron clave en la estructura de «Antes de Que», además de referentes como el blues en los coros, la presencia de la guitarra eléctrica, y la dulzura y calidez de la voz para transmitir la intimidad que se relata», agrega.

Recogiendo pistas del pop, el indie y el folk, la chilena no cesa en el arte de aprender a desenredar miedos e incertidumbres, entendiendo que aceptar y lidiar con ataduras también es parte de la vida. «Sin ataduras nunca podríamos comprender nuestras sombras. El hecho de ser alguien sensible me ha enseñado a canalizar y entender que hay burbujas que quieren ser escuchadas, sacar la voz», explaya sobre las motivaciones de este proyecto.

Con globos como principal estética, La Coleccionista de Ataduras quiso representar lo significativo de ciertos momentos que no suceden a diario pero que se transforman en los más relevantes de nuestra vida; y tal como los globos, en algún momento «decidiremos volar, cambiar de lugar, y todo lo que existió desaparece en un instante».

ESCUCHA «ANTES DE QUE»