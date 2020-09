Autor nacional será el único representante chileno en la Feria del Libro de la ciudad de Nueva York

Francisco Marín Naritelli, periodista, escritor y docente universitario, será el único representante chileno en la Segunda Feria Internacional del Libro de la ciudad de Nueva York (CUNYMSI), a realizarse virtualmente durante todo el mes de octubre.

La feria, fundada por el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Nueva York, contará con cinco paneles en vivo, un programa infantil, promoción de libros en sus distintos géneros (poesía, cuento, crónica, ensayo o novela), y la Antología Virtual Literaria, espacio donde 44 autores seleccionados, entre poetas, escritores y editores de distintos continentes, compartirán sus obras a través de videos pregrabados transmitidos por las redes sociales de la FILNYC (Facebook, Instagram, Twitter).

El autor chileno, en esta última instancia, presentará el poema «Hospitalidad», perteneciente al volumen experimental El perfecto transitivo, publicado en 2019 por Editorial Filacteria, el viernes 9 de octubre a las 14:00 horas (de Nueva York) y a las 15:00 horas (de Chile).

A esta segunda edición se suman colaboradores como el Instituto Cervantes de Nueva York, el City College of New York Downtown, la The New York Public Library y el periódico El Diario.

Las temáticas que se abordarán en la Feria serán, entre otras, el impacto de la crisis sanitaria en la industria editorial, el auge del libro en español en los Estados Unidos, la literatura escrita por mujeres, la diversidad literaria entre la comunidad LGTBQ, así como la celebración de los 125 años de la New York Public Library.

Francisco Marín Naritelli, nacido en Talca (1986), es autor de los libros Otoño (Piélago, 2014), Las batallas por la Alameda (2014), Desaparecer (2015) e Interior con ceniza (2018), estos tres últimos por Ceibo Ediciones. También formó parte de la antología de cuentos Todo se derrumbó (2018), editado por Santiago-Ander. Profesor de Periodismo en la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), fue director del diario Cine y Literatura (2017-2020), y ha escrito en medios como El Mostrador, El Dínamo, La Hora, radio Biobío y Ojo en Tinta.