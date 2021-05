Ayunkawell anuncia lanzamiento de su primer single junto a la colaboración de Derek Sherinian

Los músicos chilenos Felipe Silva y Felipe Zaror preparan para este 10 de junio el lanzamiento de su banda Ayunkawell, con el single “If We Believe” que cuenta con la participación especial del destacado músico Derek Sherinian, tecladista de bandas como Sons Of Apollo, Planet X, Dream Theater, KISS.

El nombre, «Ayunkawell» (que significa «amante de los caballos» en mapudungun), fue otorgado por el recordado periodista Francisco Conejeras, quien inspiró a Silva para la creación de su proyecto personal.

Felipe Silva invita a componer y producir en este proyecto a Felipe Zaror, tecladista y productor de Alta densidad, 8Monkys, Involución, Loquequería, entre otros.

Felipe Silva inspirado en un concepto futurista le transmite la vibra del primer single a Zaror, quien con su conocimiento y experiencia le ayuda en las composiciones y en la producción de este trabajo, que además cuenta con la participación de otros talentosos como Fernando Kahs (Grannuja, Los Ñipas, Monttrio) y el Guatemalteco Efraín Boj en batería.

Toda esta sólida base se complementa con el vocalista nacional Boris Ojeda (blackcat, Ravenfall) con el que cierran la formación de este primer single.

Felipe Silva comenta sobre la experiencia de trabajar junto a Derek Sherinian: “ Desde mis inicios consideré que Derek es uno de los compositores más importantes del rock progresivo y ha sido una constante inspiración toda mi vida, es por esto que trabajar con él es uno de los orgullos que siempre tendré en mi carrera musical, la técnica y el prestigio de su trayectoria en Ayunkawell es un privilegio. En el momento que él nos mostró su trabajo en relación al proyecto, sentí que se conectaba con lo que estábamos haciendo. Gracias a esto pudimos cerrar de la mejor manera la canción y seremos capaces de entregar lo que van a escuchar en unos pocos días. Espero puedan disfrutar esta hermosa experiencia junto a nosotros.”

SOBRE “IF WE BELIEVE”

La canción tiene tintes futuristas tanto sonoros como en su lírica que recuerdan a proyectos como Ayreon, además de un estilo progresivo que junto a las percusiones nos llevan a un metal latino con sabor a Angra.

Este trabajo fue compuesto por Felipe Zaror, quien además se encargó de la mezcla y los arreglos junto a Felipe Silva. La masterización fue realizada por el destacado ingeniero en sonido Barry Sage, quien ha trabajado con bandas como The Rolling Stones, New Order, The Pet Shop Boys, La Oreja de Van Gogh,entre otros.

El lanzamiento de este single está programado para el 10 de junio y se realizará junto a un Lyric video.

