Ayunkawell lanza single y video lyric con la colaboración de Derek Sherinian

Los músicos chilenos Felipe Silva y Felipe Zaror se unieron para dar vida a Ayunkawell, proyecto musical que debutó este 10 de Junio con su primer single “If We Believe”. Este cuenta con la participación especial del destacado músico Derek Sherinian, tecladista de bandas como Sons Of Apollo, Planet X, Dream Theater, KISS.

La canción tiene tintes futuristas tanto sonoros como en su lírica que recuerdan a proyectos como Ayreon, además de un estilo progresivo que junto a las percusiones nos empapa de ese metal latino con sabor a Angra que genera una mixtura muy particular.

Este trabajo fue compuesto por Felipe Zaror, quien además se encargó de la mezcla y los arreglos junto a Felipe Silva en Koi Royalty Studio. La masterización fue realizada por el destacado ingeniero en sonido Barry Sage, quien ha trabajado con bandas como The Rolling Stones, New Order, The Pet Shop Boys, La Oreja de Van Gogh entre otros.

Felipe Silva inspirado en un concepto futurista le transmite la vibra del primer single a Zaror, quien con su conocimiento y experiencia le ayuda en las composiciones y en la producción de este trabajo el cual habla de lo que puede generar nuestra mente y unidad “si es que así lo creemos”.

Este debut cuenta además con la participación de otros talentosos músicos chilenos, es el caso del cantante Boris Ojeda (Ravenfall, Blackcat) y de Fernando Kahs en el bajo (Grannuja, Los Ñipas, Monttrio) completa la formación el Guatemalteco Efraín Boj en batería quien grabó su registro en Playstudios (Guatemala).

El single viene acompañado de un fabuloso lyric video que refleja fielmente la esencia de la canción. El trabajo audiovisual fue realizado por el mismo Boris Ojeda, lo que nos refleja desde el sonido a lo visual lo que realmente quiso entregar la banda de primera mano.

