«Balas»: Insurgentes Sur ocupa la música como arma en su nuevo videoclip

Con octubre de fondo, como directa conmemoración de los dos años que cumplió la revuelta social del 2019, Insurgentes Sur liberó su nuevo sencillo titulado «Balas”, un trabajo producido por Mowat que los acerca a sonoridades más melódicas, sin olvidar el rock que atraviesa el ADN del proyecto compuesto por Roberto Ugarte, Ale Bazán, Pablo Valderrama y Javier Morfina.



Tras su aplaudido single «Cicatriz», los músicos dan paso a esta pieza que no sólo demuestra el fiato de la banda con el productor, también reconfirma el compromiso social del proyecto con la música como arma. Hoy es el turno de conocer el videoclip que acompaña a «Balas”, a cargo de la dirección de Cristian Pino Anguita y protagonizado por Simón y Claudio Ramírez.

“La canción cuenta la visión de Insurgentes Sur sobre el asesinato de Camilo Catrillanca, abarcando las irregularidades policiales en el caso, el enfoque de la prensa, y el enfrentamiento sin fin del pueblo mapuche contra los agentes represores del Estado en protesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que viven”, dicen los músicos.

La pieza cinematográfica que liberan hoy «aborda la relación de un padre y su hijo, y la difícil situación de cortar la herencia patriarcal y la violencia, que para muchos puede ser sinónimo de tradición pero, en la práctica, no es más que la interrupción abrupta y dolorosa de la propia infancia», cuenta Insurgentes Sur y el director. «Decidimos simbolizar que las verdaderas balas no vienen de las armas, si no de nuestra carga genética, heredada a través de cientos de miles de años por nuestros propios padres».

Ficha Técnica

Roberto Ugarte: Guitarra y Voz

Javier Medina: Guitarra y Voz

Alejandro Bazán: Bajo y coros

Pablo Valderrama: Batería

Grabado por: Claudio Becerra en estudio La Salitrera

Producción Musical por: Fernando Mujica (@Mowat)

Mezclado por: Nicolás Rojas, Ciudad de México

Master por: Chalo González, Santiago de Chile

Arte por: Alejandro Tissavak

Manager: Juan Ignacio Cornejo

Videoclip

Filmado y dirigido por: Cristian Pino Anguita

Producción Ejecutiva por: Insurgentes Sur