Banda Cavalieris estrenó “Uno más”, primer single de su nuevo EP

Cavalieris es una banda chilena heredera de diversas influencias y escuelas musicales que resumen lo mejor de la cultura rock. La banda está formada por Javier Andina en la voz, Mauricio Lira en la guitarra, Ricardo Alarcón en batería, Sacha Smirnow en segunda guitarra y Mario Rodríguez en el bajo.

“De esto se trata” reza con fuerza el coro de “Uno más”, su nuevo sencillo, cuyo videoclip -grabado en la sala de ensayo Lagarto- será lanzado este jueves a las 22:00.

“La canción se trata de conocer a alguien nuevo en el ámbito amoroso, y de los riesgos que existen si uno de los dos se involucra sentimentalmente, y no ambos» dice el autor de la letra, Javier Andina “por lo mismo el tema parte con toda la emoción y refleja la ilusión que se siente al conocer a una persona con quien uno se conecta intensamente, pero que con el tiempo uno se siente un poco atrapado en algo que parece un juego, esas pasiones que uno no sabe por qué, pero ahí estás, dando todo” concluye.

La canción contiene ciertos tintes de nostalgia e incluso sensualidad de la mano de Javier Andina, y que en el coro explota con potencia, sumando las poderosas guitarras eléctricas de Mauricio Lira, guitarrista también de la banda de cumbia Santaferia, pero que en Cavalieris expresa su afinidad por el rock.

«Cuando empezamos a hacer las primeras canciones, yo rayaba con Rage Against the Machine, sacando los sonidos de Tom Morello. Uno no puede negar a sus profes, y ellos lo son en cierta forma. Uno necesita llenarse de esas personas y referencias porque es bueno para el alma. El rock es eso, una tradición», declaró Mauricio sobre su estrecho vínculo con este estilo.

Con un trayecto subterráneo pero constante, la banda ha sido bien criticada por algunos medios: “Entendiendo que la autogestión es el camino que hay que abordar para desarrollar gran parte de los trabajos creativos en nuestro país, lo que logra Cavalieris es confirmar de que ya es tiempo de curar las sorderas y empezar a cambiar esas viejas prácticas que no se hacen cargo de oír lo que pasa por estos lados, de permitirse escuchar lo bacán que suena ese rock que no se viste con marcas de pilsen ni amiguismos para poder existir”, escribió el periodista Carlos Montes en El Ciudadano.

“Uno más”, forma parte de un EP de 5 canciones que se irán mostrando durante el año: “Hace dos años decidimos invertir y hacer un material con más producción. Así que contactamos a Angelo Pierattini para que trabajara con nosotros y fuese nuestro productor musical. Le mostramos nuestras ideas y empezamos a trabajar en la composición de los temas. Hemos estado trabajando desde entonces en 10 canciones, de las cuales soltaremos 5 durante el año”, dice Mauricio Lira, y agrega: “Grabamos en los estudios CHT con el ingeniero Claudio Becerra y fue mezclado en Los Angeles, California, por el ingeniero Cristian Robles, y masterizado en México por Valentín Fertorández”, cuenta.

*Fotos de Felipe Hotz