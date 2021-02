Banda penquista Wengan, habla sobre desigualdades laborales en su segundo single “Tres palos”

Wengan puede definirse como una banda de rock con influencias noventeras cargadas al grunge, nu metal y post grunge de los 2000. Sin embargo, son tan diversas las influencias de sus integrantes que centrarse sólo en esos estilos sería una definición muy pequeña.

Wengan se formó en 2018 en Concepción. Sus 4 fundadores venían de terminar sus proyectos musicales anteriores, lo que no los hizo perder la motivación de continuar trabajando y aportando en la música de Concepción y Chile. Sus integrantes Cristian Troncoso (voz; ex Black Circle), Francisco Campos (guitarra y coros; ex Ankén), Esteban Garrido (bajo; ex Prenauta) y Antonio Troncoso (batería; ex Black Circle) deciden crear la banda, buscando mezclar la amplia variedad sonora que caracterizaba a sus proyectos anteriores, las influencias musicales, gustos afines, y la necesidad de expresar su visión frente a la sociedad y las problemáticas actuales.

Sin embargo, no es hasta fines de 2020 que el proyecto comienza a marcar su presencia en el medio, luego del estreno de su primer single “Ojos Amarillos” (junto con un lado B, “Tu Voz No Existe Más”), denotando claramente cuál es su enfoque y el sello que quieren imponer.

El segundo single “Tres Palos”, tanto como el primero y su lado B, fueron grabados en su totalidad en formato home-studio, a excepción de las baterías (grabadas en CHT Estudios, Santiago). El proceso de mezcla fue realizado por el bajista de la banda, Esteban Garrido, y la masterización por Gonzalo “Chalo” González.

“Tres Palos” habla sobre un drama actual de nuestra sociedad, como es la desigualdad laboral, la explotación en el trabajo y las condiciones adversas que deben sortear día a día los trabajadores. Todo este mensaje busca ser reforzado con las melodías melancólicas y los quiebres de coros estridentes, en el estilo de la banda.

El 2020 para Wengan fue de consolidación de trabajo interno, previo al lanzamiento del primer single, y de darse a conocer con una postura clara y distintiva. Este año fue el comienzo de la banda en las plataformas de streaming, y el inicio de su presencia en medios de difusión y prensa, tanto locales, nacionales, como también internacionales.

En concreto, los planes de Wengan en este 2021 son continuar mostrando su música y exponer su visión frente a las problemáticas sociales actuales. La banda está preparando el lanzamiento de nuevas canciones y la materialización de su primer LP. Todo el material incluido en este trabajo ya se encuentra grabado en su totalidad y será lanzado en formato “single” durante el primer semestre del presente año. A lo anterior se suman trabajos audiovisuales y presentaciones en vivo en los formatos que la realidad actual permita, buscando con esto atraer más oyentes y nuevos desafíos.