Basek & MPadrums traen de regreso el hiphop oscuro con Yakuza

Tras vencer en la versión chilena de Red Bull Batalla y coronarse como bicampeón nacional de esta destacada competencia de freestyle, Basek vuelve a posicionarse en su rol de MC y lanza Yakuza, un álbum que creó en conjunto con el connotado beatmaker, MC & Dj español MPadrums.

El mes pasado Francisco Mateluna Allendes, más conocido Basek, había presentado “Revolution Saifa” en colaboración con NFX y Subwoffer, un adelanto de esta nueva entrega que según el rapero se caracteriza por «un sonido súper oscuro».

«Todos los raperos siempre queremos emular lo noventero y para mí ha sido bacán, era como un plan de vida sacar un disco realmente noventero y con MPaDrums se logró este sonido puro», expresa el artista de Sello Trigal, quien revela que para conseguir esta singular sonoridad el productor español usó un modelo clásico de sampler Roland SP.

La cruda sonoridad y las rimas poderosas y filosas de las canciones, llevó a los raperos a bautizar este álbum como Yakuza, el nombre de una mafia japonesa que data del siglo XVII. «Ellos eran tan misteriosos que no se sabe con exactitud qué significa la palabra y, además, existen hasta el día de hoy, pero no son detectables. Y elegimos este nombre porque quisimos hacer una analogía con el underground, con ese hiphop que siempre está por debajo del mainstream», manifiesta.

Desde España, MPadrums destaca que “trabajar con Basek ha sido un placer. Ha sido muy enriquecedor y he aprendido bastantes cosas. Hemos disfrutado el proceso y el resultado del trabajo ha sido positivo. Hace tiempo que no me sentía tan cómodo trabajando con alguien de afuera”.

En la Kaimanera, Turbulencias y What ya gonna do (que cuenta con la colaboración del rapero sueco Buds Penseur) son algunos de las canciones de «Yakuza», que puedes escuchar en Spotify, YouTube y otras plataformas de streaming.