BCNUP FEST: tres artistas chilenos participan del primer festival internacional de Paste Up en Barcelona

Reportero: Octavio Con

El Pasteup lleva un tiempo imponiéndose como una de las modas callejeras en las principales urbes del mundo. Sin embargo, todavía hay gente que no conoce este término o no saben a qué se refiere. Entonces, ¿qué es el ‘’Pasteup’’?

El Barcelona International Paste Up Street Art Fest (BCNUP FEST) define la técnica del Pasteup como una expresión de Arte Callejero sustentada en cuatro elementos básicos: papel, pegamento, muro, y la técnica de ilustración propia del artista.

Precisamente, en esta ciudad de España se desarrollará el primer festival internacional de Pasteup. El evento se realizará el viernes 16 de septiembre a las 19:00 hora local.

El BCNUP FEST es una iniciativa creada por el colectivo BCNPasteUp, que busca difundir la expresión de este arte callejero a través de un festival a escala internacional, siendo Barcelona un referente mundial del arte urbano. El evento ha congregado a artistas de todo el mundo, entre ellos tres chilenos.

Exponentes chilenos:

ROCKAXSON

Chileno con base en Barcelona desde 2012. Amante de la fotografía y del arte urbano. Se considera privilegiado ya que desde su llegada, se inicia en el mundo de la fotografía aplicándolo al Street Art, consiguiendo imágenes de los grandes artistas del Paste Up que han dejado huella en la ciudad, tales como Condal Stikki Peaches, Miss_Me, o City Kitty. Al día de hoy con uno de los mejores archivos fotográficos de Arte Urbano de Barcelona. También fue Premio Wallspot 2017 a la mejor fotografía de Arte Urbano del año.

obra de Rockaxson

Paloma Rodríguez

Lienzos de colores estridentes, estética pop y cuestionar los roles de género son las características que imperan en el trabajo de esta artista. Rodríguez estuvo muy presente en el estallido social. Fue en este contexto de lucha social que Paloma se atrevió a llevar su arte a las calles, y posteriormente durante todo el periodo del proceso constituyente. Rodríguez pasó a ser parte de un movimiento artístico que acompañó al estallido llenando los muros de mensajes, color, crítica y reflexión.

obra de Paloma Rodríguez

Caiozzama

Es el principal impulsor del Museo del Estallido Social, ubicado en Dardignac 0106, y cuenta con su propia galería de arte en París, Francia. Sus obras se pueden encontrar, además, en varios rincones de Santiago Centro. Su arte callejero ha sido un aporte a las calles pero sobre todo fue un aporte en el estallido social. El artista ha conquistado las calles de Santiago, particularmente aquellas que han sido el centro de las manifestaciones sociales y ha tomado estas causas como centro de su expresión artística.

Con dos galerías propias, una en Chile llamada Espora, y otra en Francia llamada 193gallery ubicada en el corazón de París, Caiozzama ha encontrado el éxito a nivel internacional vendiendo las capturas de sus obras paste up, técnica que conoció inspirado por artistas como Bansky, a nivel mundial.

PasteUp de Caiozzama

Además de los tres chilenos, el festival contará con la presencia de famosos artistas urbanos internacionales como Jarandonga; Filthyfreak66; Colp_one; CNOBS571; Mowcka; Chuberchu;

El festival cuenta con la colaboración y patrocinio de Montana Colors, Raima, Fritz Kola y Galeria Beaskoa. Y tiene como objetivo promocionar los valores culturales y artísticos de la comunidad pasteupera; cultivar y ampliar el número de participantes y artistas del Paste Up; difundir las diferentes formas de expresión artística dentro de la rama del Paste Up; promover y promocionar a los artistas y nuevas generaciones la cultura del Paste Up; y Preservar la identidad del Arte Urbano en Barcelona a través del Paste Up.