En el Día de Goku ve a los más importantes en su vida y Dragon Ball

Si en algún momento a alguien le hablas de anime es muy probable que lo primero que le venga a la cabeza sea Dragon Ball y Goku. No es casualidad o descabellado, a nivel Latinoamericano ha llegado a ser un hito y referente en toda la cultura otaku.

De entre todas las razones de su popularidad, no se puede negar que Goku es una de las principales. Tiene carisma, fuerza y es serio cuando la situación lo amerita. Algo sorprendente es que desde que su personaje era un niño ha logrado mantener esta personalidad con respectivos cambios y desarrollos paulatinos a través de toda su travesía, pero siempre siendo el mismo.

En este día de Goku, el cual fue aceptado después del estreno de Dragon Ball Super, vamos a recordar a todos los personajes que han influido en él. Ya sea como aliados, enemigos, rivales o maestros, son muchos los que se han encontrado con él y aquí te dejamos los más importantes.

Bills, el que abrió un universo nuevo en Dragon Ball

El más reciente amigo de importancia de nuestro saiyajin favorito. Es relevante porque es quien abre un mundo nuevo para Goku, donde hay dioses de la destrucción y universos alternos. Aparte que es un nuevo punto al que quiere superar, dando pie a los acontecimientos de la saga Dragon Ball Super.

Bills es una de las razones por las cuales tenemos nuevas sagas y seres a superar al lado de Goku. Aparte de que se nota que ha desarrollado cierto apego al protagonista de tantas aventuras. Por eso se merece un lugar en esta lista.

Freezer, un némesis para Goku

Se le podría considerar como el némesis por excelencia de Goku, al menos antes de Dragon Ball Super. Un gobernante sádico, elegante y extremadamente poderoso para los estándares de cuando apareció. Antagonista de la saga más emblemática, junto a ser el causante de que Goku logré alcanzar el estado de Super Saiyajin al matar a Krilin.

Puede que ahora se volvió amigo y su amenaza haya sido reducida a una burla de lo que fue en un principio, sin embargo, nada quita que su pelea fue de los mejores 5 minutos de Dragon Ball.

Tao Pai Pai, la primera derrota de Goku

Es cierto que Goku ha tenido varias derrotas y enemigos a los que nunca tuvo oportunidad de vencer, pero el primero de todos siempre será Tao Paipai. Un villano maestro de las artes marciales que hasta tenía un golpe con su lengua, algo único incluso para la época de la primera serie de Dragon Ball.

Era excéntrico a su manera, debido a su peculiaridad de viajar en un tronco lanzado por él mismo. Aunque esto no lo detenía de ser una de las grandes amenazas en el arco donde apareció, donde por poco mata al niño mono, de no ser por la esfera del dragon que siempre guardaba bajo sus ropas.

Raditz, el hermano que cambió todo

Fácilmente es uno de los puntos de inflexión más importantes de toda la franquicia, aquél que le dice a Goku que es un extraterrestre de la raza de los Saiyajin. Desde ese momento la historia da un giro y el mundo se extiende enormemente al incluir otros planetas.

Incluso es el villano que provocó la unión de Piccoro y Goku, para terminar con la muerte de este último, un momento devastador para todo fan. La aparición de Raditz fue un antes y después para toda la franquicia.

Kaio-Sama, un maestro para las situaciones necesarias

Uno de los maestros más relevantes para Goku fue el gran Kaio-Sama, quien le enseñó técnicas impresionantes. El kaoiken y la genkidama han sido importantes debido a que las usó durante sus peleas más representativas, contra Vegeta, Freezer y Kid Buu. Incluso hasta la fecha lo hemos visto usandolas de una u otra forma.

Todo eso sin olvidar que el mismo Kaio-Sama es un personaje agradable, divertido e importante por su labor de explicar ciertas cuestiones. Realmente es alguien imprescindible en la serie porque entre más se descubre del mundo, más se requiere saber.

Roshi, el primer maestro de Goku

Para hablar de maestros de Goku, nadie mejor que el gran maestro Roshi. Un viejo maestro de artes marciales que también es un pervertido que es castigado por serlo. No hay duda de su importancia al enseñarle a nuestro protagonista el tan famoso Kamehameha, el ataque más característico de toda la franquicia, a él le debemos el estar tirando bolas de energía imaginaria al aire.

Aunque su relevancia tampoco se queda en enseñar, debido a que en los momentos importantes demuestra su seriedad, siendo más que un chiste. Un pilar importante en la historia de Goku.

Pikoro Daimakú, el primer verdadero enemigo de Dragon Ball

Este fue el primer villano donde podemos apreciar como la situación se empezaba a poner seria. No tanto por las consecuencias de que la tierra sea destruida, sino por las perdidas y tener una situación tan tensa que parecía ya perdida. Con Ten Shin Han superado, Shenlong muerto junto a Krilin y el maestro Roshi. Todo parecía desalentador para nuestro guerrero favorito.

La batalla final es una de las mejores que ha tenido la franquicia, dando un clímax inigualable. Fue un enemigo que llevó a nuestro héroe al límite, de los primeros y más intimidantes. Es alguien que ha logrado que Goku se desarrolle tanto de peleador como persona al ponerse más serio.

Vegeta, el mayor rival de Goku

El príncipe de los Saiyajin es el enemigo, amigo y rival de Goku que lo ha llevado a superar sus límites hasta niveles inimaginables. Aquel que no solo lo ha ayudado en grandes peleas, sino que entrena con él para ver quién es mejor peleador.

Es de los más importantes en la vida de Goku debido a que este se propuso superarlo por su cuenta después de su primera batalla. Algo que ha intentado durante años y que todavía no hemos visto, ambos se han apoyado y aprendido del otro, por eso es de recalcar su relevancia.

Krilin, el mejor amigo inicial

Como hemos visto antes, quién lo hizo primero llega a ser más relevante en algunos casos y Krilin se gana este puesto por ser su primer gran rival a superar. Que hayan entrenado juntos, peleado en el primer torneo y haciéndose más amigos en el proceso lo vuelve un ser muy querido para Goku.

Hasta sus muertes llegan a ser relevantes, en la primera porque le da una razón de peso a Goku para derrotar a Píkoro Daimakú. Mientras que su segunda muerte es el catalizador para que alcance el Super Saiyajin, uno de los puntos más altos en la historia de Dragon Ball.

Bulma, la más importante para Goku y Dragon Ball

Debemos ser honestos y directos, sin Bulma la historia de Dragon Ball como tal no hubiera existido nunca y no tendríamos todos estos enfrentamientos. Goku prácticamente le debe a Bulma todo lo que tiene y ha logrado, si ella no hubiera estado buscando las esferas del dragón entonces nada hubiera pasado.

La mejor amiga de Goku, a quien todavía le tiene miedo y que sigue pidiéndole ayuda porque sabe que la necesita. Hasta para estándares más grandes ha logrado aportar su grano de arena a una situación problemática. Ella siempre será su mejor compañera.

Son muchos los personajes de Dragon Ball y todos pueden llegar a ser importantes a su manera y en determinados puntos en la cronología. Pero son pocos los que han tenido realmente un peso en la vida de Goku y de los fans también. Por eso debemos recordar a quienes han formado a uno de los personajes más queridos de la historia del anime a nivel mundial.