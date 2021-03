Camila Moreno regresa a la balada con “Hice a mi amor llorar”

El cuarto disco de estudio de una de las voces más relevantes de la composición independiente latinoamericana es inminente. Luego de presentar los singles “Quememos el reino”, “Es Real” y “Cerca”, sumado a una colaboración con Guaynaa en “Esta Electricidad” y el estreno especial para octubre del 2020 titulado “Hombre”, la chilena vuelve a la balada.

El dolor de perder por haber herido, lo inevitable que es la muerte.“Hice a mi amor llorar” es una pieza con baterías y cuerdas reales, hechas en estudio, que cuenta con la producción de la propia Moreno y Cristián Heyne junto a la participación de Iván González y Cocó, sumado a la mezcla de Pablo Stipicic.

Una balada que comparte energía con los éxitos “Te Quise” y “Sin Mí”. “Es sutil, con una letra que me gusta mucho”, cuenta Moreno sobre el sencillo cargado a una sonoridad que fusiona su parte más orgánica, pero con elementos dignos del imaginario del nuevo disco: sonidos oscuros y digitales, como ya hemos podido escuchar en la construcción de este concepto que sigue la historia de X y M.

“Me gusta mucho hacer baladas, me sale muy fácil cuando tengo penas de amor y la verdad es que he tenido varias”, confiesa la responsable de “Mala Madre”, su último disco estrenado en 2015. “La construcción de la canción viene desde la pena total. Originalmente, tenía una letra larguísima, estaba encerrada en el barro del lamento. Con Cocó decidimos ponerle cabeza a la estructura y eso ha sido lo más interesante de este álbum: hay mucha emoción que ha sido procesada por mentes brillantes. Esta es la canción más triste que he hecho”, agrega.

La historia de la pareja cyborg sigue su curso, mientras Camila Moreno vuelve al ruedo a uno de sus rincones sonoros más aplaudidos y disfrutados. Un canto al desamor que produce tanto dolor que es capaz de transformarse en renacimiento;una piedra fundamental en el cuarto LP de la chilena, programado parajunio de este año.

“Hice a mi amor llorar”entregará su video oficial dentro de los próximos días, uno de los pasajes más decisores de la historia visual que acompaña a este esperado álbum. Además, es una de las novedades que Camila tendrá para presentar este próximo 2 de abril en el ciclo de conciertos online de compositoras nacionales, a cargo de Matucana 100.

Escucha “Hice a mi amor llorar”

FICHA TÉCNICA

Camila Moreno: Voz y guitarra acústica

Nicolás Ramírez: Batería

Cocó: Bajo y guitarra

Tiffany Tieu: Violín

Oriana Silva: Violín

Celso López: Cello

Grabado en Estudio Vinilo

Ingeniero de grabación: Alejandro Maltés

Asistente de grabación: Martín Schlotfeld

Producido por Cristián Heyne y Cocó

Mezcla por Pablo Stipicic

Masterizado por Francisco Holzman

Portada por Abril Becerra