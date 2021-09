Cantautor Nando García estrena su disco debut ‘Pirueta’

Una interesante carrera y pospuesta, es con la que aterrizó el cantautor chileno Nando García, que desde 2020 ha ido presentando poco a poco su trabajo a través de un EP, y varias composiciones. Hoy finalmente estrena su primer larga duración bajo el título de “Pirueta”, conformado por nueve canciones, que incluye los adelantos “No Siempre es Triste Llorar” junto a Clara Loffel, “Grito, Plata” ft. Chini.png, “Coraza” y “Silaciu”.

“Pirueta” contó con la producción del propio Nando García y Diego Ridolfi (Fármacos), abordando temas íntimos y personales que exploran con delicadeza temáticas como el fracaso, la inseguridad y el amor queer. Todo esto transita entre melodías dulces de guitarras acústicas y letras reflexivas, alegóricas e incluso lúgubres, retratando así un período de la vida del cantautor.

El proceso del disco se extendió por casi tres años y medio, durante los cuales se descartaron varias versiones del LP, por lo que la selección final de estos 9 tracks constituye una narrativa cuidadosa y trabajada de las emociones que el cantautor quiso comunicar desde un principio. “La construcción de Pirueta fue tortuosa y esclarecedora en partes iguales, al igual que los sentimientos que motivaron las canciones. El proceso se extendió mucho más de lo que me hubiese gustado, pero siento que el resultado es un retrato muy realista de mi”.

Su estilo mezcla de elementos orgánicos propios del folk, pop tradicional conjugado con la cantautoría íntima que García tiene como sello personal en todas sus composiciones, y que por supuesto está presenta en “Pirueta”. Sobre las influencias sobre este LP comenta: “Creo que las personas que me rodearon y que también hacían canciones fueron la única influencia que se mantuvo transversalmente en la composición del disco. Pienso inmediatamente en Clara Löffel, en Laurela, Tomás Müller o la Chini Ayarza. Ver los procesos creativos de los colegas es siempre algo que informa directamente lo que hago”.

Otro de los referentes que confiesa el autor es Raúl Ruiz, y durante la grabación del álbum conoció la música de José González: “Al escucharlo se me puso en jaque todo. Algo similar me pasó con Perfume Genius (véase la portada de mi disco), o con Sufjan Stevens. Podría nombrar también a la Juana Molina como alguien que siempre me ha inspirado a tomar la guitarra y hacer canciones”.

::Tracklist::

1.Pirueta

2.Grito y Plata (ft. Chini.png)

3.Qué Bien

4.No Siempre Es Triste Llorar (ft. Clara Löffel)

5.Silaciu

6.Coraza

7.Sin Novedad

8.Estrella Verde

9.Caudal

Todos los tracks escritos y compuestos por Nando García, a excepción del track 4 compuesto y escrito por Nando García y Clara Löffel.

Tracks del 1- 7 producidos por Nando García y Diego Ridolfi. Tracks 8 y 9 producidos por Nando García.

Tracks del 1 al 6 mezclados por Diego Ridolfi.

Tracks del 7 al 9 mezclados por Diego Fernández y Nando García.

Masterizado por Diego Fernandez.

Fotografía de portada por Muriel Rojas y Tomás Müller. Arte de portada por Registro Móvil.

Tipografía por Karla Araya.