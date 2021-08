Carolina Vivart llama a empoderarse con su canción feminista ‘NO NO NO’

La compositora, cantante y violinista chilota, Carolina Vivart, explora y exhibe nuevos parajes de su propuesta musical, esta vez con la publicación de un manifiesto femenino hecho canción. El single se titula “NO NO NO” y se encuentra disponible en plataformas de streaming desde el lunes 26 de julio.

La fecha de su estreno no fue fortuita, pues la canción se publica el mismo día del cumpleaños de Carolina Vivart como un gesto íntimo de confirmación del mensaje que entrega la canción, que si bien hace referencia a una liberación personal, también busca impactar globalmente e invita a reflexionar sobre la manera en que las mujeres enfrentan el mundo actual.

“Nadie puede decirme cómo sentirme libre, nadie puede decirme lo que hacer, cómo pensar, lo que decir, cómo vestir, por donde ir y qué decidir”, canta Carolina en una de las estrofas de esta nueva canción, dejando en claro el llamado, la decisión y la fuerza con la que éste se entrega.

“Esta canción habla del hecho de poder decidir sobre todo y de tener claro que nadie puede imponernos nada. Este tema llama a empoderarse, pensando en todas las mujeres, de todas las edades; nuestras madres, nuestras abuelas, todas. Todas aquellas que sólo fueron o tuvieron que ser mamás sin tener la posibilidad de elegir algún otro destino”, comenta Vivart.

A esto agrega que la composición “es el reflejo de un despertar personal pero también es la música de un despertar colectivo, porque también ayuda a que despierte la compañera de al lado y eso es lo que te hace comprender y compartir experiencias”.

Carolina Vivart comenta que este single contará con un videoclip que se estrenará en agosto, y que hará referencia a la liberación sexual y también a la libertad en todos los aspectos. “Presentará una normalización de los cuerpos, de la menstruación, de los pelos, hablará sobre el aborto, sobre la culpa impuesta por la iglesia católica, sobre esto de reprimirse sexualmente y creativamente también, mostrará muchos temas que son un poco tabú porque creo que es importante ponerlos sobre la mesa”, señala Carolina.

«NO NO NO», al igual que su anterior single, contó con la producción musical de Juan Pablo Navarro y con el mastering de Boris Guzmán.

Encuentra “NO NO NO”, el potente nuevo single de Carolina Vivart, en Spotify, Apple Music y Deezer.