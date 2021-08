Catalán lanza segundo sencillo “Hide In Your Heart”, cantado por Paulo Domic

El joven guitarrista viñamarino Mauricio Catalán, quien a fines de mayo lanzó su primer sencillo instrumental “Earthlight”, esta vez sorprende con una canción que incluye a Paulo Domić, ex voz de Inquisición, y actual cantante de IntelliScience y Domic, su banda solista. Titulada “Hide In Your Heart”, este nuevo tema es el primer adelanto de su disco debut planeado para el primer trimestre del 2022, First Stop Station.

Disponible en todas las plataformas de streaming, el single también se estrena junto a un lyric video que refleja el espíritu de la canción, cuya letra habla de la excesiva dependencia en relaciones humanas tóxicas y la desesperación de quienes viven separaciones de cualquier tipo.

Catalán cuenta que “esta es una canción que mezcla el heavy con el prog y que busca a través de esa combinación crear una atmósfera para recrear el dolor de una dependencia psicológica y del fin de una etapa”.

“El rol de Paulo Domić será también muy importante en el resto del disco. Él escribirá todas las letra y melodías vocales, grabará una canción más y será el productor vocal del resto de los cantantes que estarán invitados en el disco. Además, tiene el rol de consultor creativo de todo este proceso”.

Sobre el futuro disco, nos comenta que “el título de “First Stop Station” simboliza que será la primera parada de este nuevo proyecto musical. La primera de muchas en las que espero detenerme con mi guitarra al hombro”.

Los músicos que participan en esta canción son:

Mauricio Catalán – guitarras, bajo

Paulo Domić – voz

Mauricio Olivares – teclados

Bruno Figueroa – batería

Producción: Mauricio Catalán y Paulo Domić

Edición, Mezcla y Masterización: Mauricio Catalán en Vitalist Records

Arte: Paulina Catalán

Lyric Video: Boris Ojeda

Bandcamp

Facebook