Chinchinera protagoniza documental y tutorial sobre tradicional instrumento musical

Hace nueve años, Olga Carrasco Lepijina aprendió a tocar el Chinchín, gracias a su maestro Patricio Toledo Riquelme, conocido como el Pepa. Conoció este instrumento criollo tras participar en la Escuela Carnavalera “Chinchín Terapié”, en Santiago, diferenciándose desde entonces de los chinchineros tradicionales, que heredan este talento por su familia. Y hoy es parte de las cerca de 20 mujeres que a nivel nacional se dedican a esta expresión de nuestro folclore, participando desde el 2015 en el Ensamble Transatlántico de Folk Chileno, agrupación musical de la Región de Valparaíso que por estos días está difundiendo un material formativo de un alto valor patrimonial.

Se trata de la Cápsula Audiovisual Educativa “El tambor que baila”, dedicada especialmente al arte del Chinchín, protagonizada por Olga Carrasco. En este verdadero documental, de una duración que supera los 40 minutos, la chinchinera explica cada detalle de este instrumento musical, desde su historia, pasando por las diversas piezas que lo conforman, la manera de armarlo y desmontarlo, hasta cómo tocarlo, entre otros aspectos. Se trata de un trabajo inédito, que se ejecutó y financió gracias al Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Sobre esta iniciativa, la chinchinera del Ensamble Transatlántico expresó que “fue una experiencia intensa desde un principio, porque implica bastante responsabilidad. Ser yo la primera en hacer un trabajo de este tipo, no viniendo de familia de chinchineros, me ponía nerviosa en un principio. Pero con esto de la pandemia, me di el tiempo de estudiar más sobre el tema y armar esta cápsula fue también una forma de obligarme a sistematizar hartas cosas que venía haciendo hace años y que uno no prioriza tanto, porque el Chinchín es un oficio muy del hacer”.

A su vez, esta agrupación de folclore nacional y del mundo intentó poner en valor el rol de la mujer, que muchas veces es desconocido frente a la predominancia del hombre en este instrumento musical. “Las mujeres en general en este oficio cumplen un rol muy importante en la logística, en el caso de las familias de chinchineros, pero yo y otras venimos de un mundo distinto, de las comparsas. Y como la chinchinera no es una figura que exista en la tradición, no tenemos muchas trancas o parámetros de cómo debería ser, a diferencia de los hombres, siendo además muy diversas en cómo tocar el Chinchín”, explicó Olga Carrasco.

Por su parte, el productor de “El tambor que baila” y músico del Ensamble, Sebastián Díaz Bergez, comentó que este trabajo además “está enfocado en entregar a músicos, agrupaciones, educadores e interesados en general, conocimientos acerca de este instrumento tradicional, dando énfasis en presentar una propuesta novedosa de cómo interpretar el Chinchín, fuera de su manera tradicional de solista, sino cumpliendo un rol como percusión dentro de ensambles o grupos musicales. Con esto se pretende promover el uso de éste en diferentes formatos, integrándolo así a las nuevas propuestas de música chilena”.

En tanto, el director del Ensamble Transatlántico de Folk Chileno, Ernesto Calderón Dondero, anunció que “se trata de la primera cápsula de varias que lanzaremos, orientadas a compartir distintos saberes y conocimientos relacionados con la cultura chilena, lo cual marca una nueva etapa para nuestra agrupación, donde el contenido pedagógico es de especial relevancia”.

Cabe mencionar que esta cápsula educativa sobre el Chinchín ya está disponible en Youtube, quedando de esta forma como un material de gran valor patrimonial disponible para todas las personas.

Redes sociales Ensamble:

Facebook: https://bit.ly/2BYQycJ

Instagram: https://bit.ly/3dNby3p

Youtube: https://bit.ly/2NNkHhS

Spotify: https://spoti.fi/31AKpyy