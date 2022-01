Ciclo del Trigo: El festival de San Antonio que reúne a lo mejor del indie chileno

Uno de los proyectos más consistentes de la región de Valparaíso parte el 2022 con un ciclo ideal para quienes disfrutan de la música en vivo. Sello Trigal lleva cinco años impulsando la escena de San Antonio, y durante las próximas semanas estará dándole vida al Ciclo del Trigo 2022. El evento financiado por el Fondo de la Música 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reunirá entre el 22 de enero y el 12 de febrero, a reconocidos nombres de la música chilena, por fin, fuera de Santiago.

«Para nuestro equipo es fundamental aportar al desarrollo de la escena musical de la provincia, lo hemos ido haciendo desde que comenzamos. Celebrar nuestro quinto aniversario con este tremendo festival es un regalo tanto para nosotros como para el público», cuentan sobre el ciclo que adquiere su nombre de una alegoría al crecimiento de los artistas, del equipo y de la música en general: «una muestra de que la constancia y el trabajo en equipo pueden dar buenos resultados y cosechas».

Todo el litoral central está invitado a esta fiesta de la música chilena a realizarse en la terraza principal del Centro Cultural San Antonio, de forma gratuita. La primera jornada es el 22 de enero, denominada Semilla, y está compuesta por las presentaciones de Chini.png, Poder Fantasma y Rompeola.Raíces llega el 29 de enero con Mora Lucay, Niña Tormenta y Ferni en Fuga. El 5 de febrero es el turno de Brotes con shows de Natisú, Du0fem y Cactus Andante. Cerrando el encuentro estará Cosecha, con la participación de Yorka, Erika Needs y Jorge Mercado el 12 de febrero.

«El cartel está conformado por proyectos locales y nacionales. Mayoritariamente, son artistas mujeres que están sonando fuerte en la escena independiente hoy, que llevan una larga carrera, que sabemos que van a pegar bien acá en San Antonio, y que nos gustan mucho. Como sello somos defensores de la importancia de trabajar con artistas que escuches, porque si no te gustan, no hay motivación y así no resultan las cosas», agrega la fundadora del sello, Tania Meza, sobre la curatoría de este mes de música que logra acercar a San Antonio a una serie de destacadas voces no sólo a nivel nacional, sino también representantes del arte chileno en el extranjero.

Un nuevo aporte de Trigal a la región. «Sabemos que esto genera una actividad diferente en la zona. Abre la posibilidad de ver, con entrada liberada, a artistas que no vienen a nuestra provincia; tienes que ir a ciudades más lejanas a verlos. Instala un hito relevante también, porque es un pedacito de San Antonio, una muestra de que no sólo es puerto, también hay artistas, se pueden hacer actividades culturales diferentes, interesantes y variadas», agregan sobre este hito: el verano en el que San Antonio entra al circuito de festivales y escenarios a visitar.

La primera fiesta de muchas, porque en pleno quinto aniversario, Trigal anuncia que el Ciclo del Trigo se seguirá repitiendo durante el 2022 con distintas temáticas y nuevos estilos musicales.

