Cielos del Infinito culminó en Puerto Natales con intervención de danza en el espacio público

Cuatro obras, un estreno nacional, un taller de circo y acrobacias, y un seminario de gestión cultural fue el compendio de actividades que este año trajo a Puerto Natales el Festival de Artes Cielos del Infinito.

Una vez más, gracias al gran trabajo del equipo técnico de la organización, se logró transformar un establecimiento educacional en una sala de teatro para que la comunidad natalina pudiera presenciar las exhibiciones que contemplaba la programación. Los espectáculos “Hape” del colectivo Hape de la región Metropolitana, “La Fuite”, obra de acrodanza del intérprete chileno-francés Matias Pilet, dirigida por el cineasta Olivier Meyrou y el estreno en Chile de la obra “Estreito/Estrecho”, co-creación de Teatro La María junto al Teatro experimental do Porto de Portugal se presentaron en la Escuela Bernardo O´Higgins, el miércoles, jueves y viernes respectivamente, todas funciones a sala llena, pero contemplando el distanciamiento que exige el actual rebrote de la pandemia. Personal del Cesfam de la comuna colaboró durante los ingresos en cada jornada.

Dirigida por Juanita Paz Saavedra, coreógrafa integrante del colectivo penquista Escénica en movimiento, “Fractura” es la primera puesta en escena que surge a raíz de un proceso de residencia creativa impulsada por Cielos del Infinito. La compañía de la región del Biobío fue invitada a participar del Circuito Cuatro Cielos el pasado octubre en Puerto Williams y este verano volvieron a Magallanes para convocar a mujeres a una residencia coreográfica y trabajar mediante ejercicios de danza contemporánea, a partir de diferentes interrogantes que cuestionan el concepto de ser mujer, el peso de ser mujer, la propia existencia. Con ensayos llevados a cabo desde el martes 18 hasta el viernes 21 en el club Esmeralda se originó la obra “Fractura”, que finalmente se presentó ante el público este sábado 22 de enero en las ruinas de la pesquera Edén, cerca de la costanera de Puerto Natales. La exhibición en el espacio público significó el cierre de la catorceava edición del encuentro artístico en la provincia de Ultima esperanza.

Débora Avalos, quien tuvo la oportunidad de ver la presentación comentó acerca de la propuesta artística: “como que pensé en las cabras, en sentires, en ahogos…el de la última parte, cuando la compañera estaba escarbando en la tierra me acordé mucho de las mujeres que hasta hoy están en el desierto buscando cuerpas, como que me llevó a esa escena, yo creo que entre todos los sentires conecté con la mujer en distintas experiencias y sentires, algunos alegres y otros menos”, expresó conmovida.

La obra Hape, del colectivo de teatro homónimo, fue la única que se presentó en dos ocasiones durante el festival. Fue la encargada de inaugurar el certamen en la localidad de Puerto Edén y posteriormente, de abrir las exhibiciones en Natales. Max Pertier, integrante del colectivo Hape, compartió sus impresiones acerca de la segunda función. “Fue una función vibrante, emocionante, estamos muy contentos de haber estado con el público de Natales después de nuestra presentación de Puerto Edén, que fue muy mágica y haber reiterado esa magia en Puerto Natales con una audiencia súper participativa, de principio a fin, estuvieron súper presentes, pudimos encontrarnos, vincularnos con los Hape, fue una muy linda experiencia”, expresó el actor.

Por su parte, David Marín, director del centro de residencias internacionales de la ciudad de Barcelona, Nau Ivanow, llegó por primera vez hasta la región de Magallanes el pasado 19 de enero para realizar un seminario de gestión cultural. Marín se refirió a lo positivo que resultó la experiencia, en donde participaron compañías de distintas regiones del país. “Fue una experiencia muy positiva, estuve con cuatro compañías desde el Biobío hasta Magallanes y estuvimos compartiendo metodologías de trabajo, de planificación en torno a los proyectos culturales, y pienso que fue una experiencia muy rica porque pudimos poner en práctica y profundizar en algunos de los proyectos de las compañías y aprender. Estuvimos, también, hablando de cómo es la gestión de equipo, cómo dinamizar, cómo trabajar en equipo y, por último, presentando el proyecto de Nau Ivanow para dar a conocer a las compañías, esperando que algún día podamos realizar intercambios entre estas compañías o el festival Cielos y la Nau Ivanow”, proyectó el director de la entidad española. El seminario de profesionalización se llevó a cabo los días 20 y 21 de enero y se enmarca en la Escuela Cielos del Infinito, que cada año propone instancias de formación para agentes culturales del territorio.

¿500 años de qué?

La obra “Estreito/Estrecho” era, sin duda, una de las piezas clave que traía la programación de la catorceava versión de Cielos del Infinito, debido a que la organización lleva años proponiendo la pregunta ¿500 años de qué?, en relación a los 500 años del paso de Hernando de Magallanes, cuestionando el hito histórico que nos habla de “descubrimiento” de un territorio que ya era habitado desde hace miles de años por distintas comunidades indígenas. La obra, una co-creación de la reconocida compañía chilena Teatro La María y el Teatro experimental do Porto de Portugal satiriza en torno a este hecho y, particularmente, respecto a las “celebraciones” que se levantaron a partir del mismo hito. Alexandra von Hummel, una de las integrantes y co-fundadora de Teatro La María, expresó lo que sintieron como agrupación al poder estrenar aquí, justamente en la región de Magallanes. “Para nosotros presentar acá es maravilloso porque la obra trata de esta parte del mundo, entonces es muy bonito porque la obra trata sobre esta delegación de Portugal que viene, justamente, al Estrecho a supervisar cómo se van a hacer las celebraciones de los 500 años y hay toda una discusión ahí sobre qué es lo que debería hacerse, y cómo debería contarse. Y hacerlo acá fue hermoso, fue conmovedor, uno siempre hace obras y no las hace en el lugar que se supone deberían ser, hablan de un lugar, pero no es el lugar y ahora justamente estábamos en el lugar, entonces tiene un encanto especial”. La obra había sido estrenada previamente el 17 de noviembre en el Teatro Municipal de Campo Alegre en Portugal.

La decimocuarta versión del Festival de Artes Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2020, y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas Convocatoria 2021.