Cleaver lanza su disco más ambicioso bajo la producción de Felo Foncea

La banda nacional Cleaver estrenó su tercer álbum, The World is Gone. El disco cuenta con la producción del músico Felo Foncea (Alain Johannes Trío, Dracma) y fue mezclado por el ingeniero nominado al Grammy, Germán Villacorta, quien acumula créditos para artistas como Ozzy Osbourne, Alice Cooper y The Cult. Coincidiendo con el lanzamiento, el grupo compartió un lyric video para su single “World”. El nuevo trabajo de Cleaver ya está disponible en Spotify.

Acerca del proceso de grabación de The World is Gone, el líder del proyecto, Carlos Cleaver detalla que “es el disco más importante de la banda y de mi carrera. Nos tomamos dos años para que quedara tal como queríamos. Su principal diferencia respecto de los álbumes anteriores se resume en una sola palabra: dinámica. El primer disco, “Illusion”, fue más melódico y el segundo fue muy rockero, casi sin cambios de intensidad. Para el tercer álbum fuimos a buscar el equilibrio”.

Con el fin de conseguir ese objetivo, Cleaver contó con un aliado de dilatada experiencia, Felo Foncea. El músico que ha puesto su sello en proyectos como De Kiruza, Dracma y Alain Johannes Trío no sólo tomó decisiones en su rol de productor, sino que sumó teclados a algunas canciones e incluso convocó a su hermano Pedro a tocar percusión, “Felo ayudó mucho en las armonías de las voces, que es un área que maneja con soltura. Su instinto como compositor hizo la diferencia”, afirma Carlos Cleaver.

El disco The World is Gone cuenta con diez tracks y llegó precedido por los singles “Respirar” (con letra en español) y “Gone”. Ahora, coincidiendo con el lanzamiento, Cleaver liberó un lyric video para la canción “World”, el cual incluye imágenes de los integrantes de la banda cuando eran niños, “habla de cómo recordábamos el mundo antes del COVID y cómo nos sentíamos cuando estábamos con nuestros amigos y familias y podíamos tocar en vivo”, describe el líder de Cleaver.



El nuevo álbum de Cleaver llega como una celebración de los diez años de la banda. La agrupación compuesta por Carlos Cleaver (voz, guitarra), Carlos Vergara (guitarra), Pablo Calavera (bajo) y Alvaro Muñoz (batería) cuenta con hitos como abrir el show de los ingleses British Lion en Chile o su gira de 2019 por emblemáticos locales de Los Angeles, EEUU, como el Whisky a Go Go y el Rainbow. Ahora el cuarteto tiene sus ojos puestos en México donde desarrollarán un extenso plan de difusión.

