Cleaver regresa a los escenarios con concierto doble en Bar de René

Uno de los mayores deseos de toda banda en estos tiempos de pandemia ha sido regresar a los escenarios y conectar con el público en vivo. En este último mes los espacios culturales se han vuelto a abrir, gracias a la positiva evolución que ha tenido la crisis sanitaria del Covid-19, y eso ha permitido que la banda de rock Cleaver haya confirmado hace unos días sus dos primeros shows tras meses de ausencia arriba de los escenarios.

Los días 8 y 9 de septiembre serán las fechas en que Cleaver encienda el Bar de René con lo mejor de su repertorio y por supuesto con canciones de su más reciente disco «The World Is Gone». Dadas las condiciones actuales, el aforo es limitado y para cada función se habilitaron 30 cupos, de los cuales ya se han vendido más de la mitad. Cada entrada vale $10.000 y se puede adquirir escribiendo al correo del grupo [email protected].

«Son shows súper especiales para nosotros porque es primera vez que vamos a volver a tocar con publico, es algo que necesitábamos, sentir el aplauso y el cariño de la gente. Van a ser dos shows en los cuales vamos a mostrar todo nuestro último álbum y también vamos a pasar por el resto de la discografía de la banda, más algunas sorpresas como temas nuevos y algun cover», explica Carlos Cleaver, vocalista del grupo.

El nuevo álbum de Cleaver, «The World is Gone» llega como una celebración de los diez años de la banda. La agrupación compuesta por Carlos Cleaver (voz, guitarra), Carlos Vergara (guitarra), Pablo Calavera (bajo) y Alvaro Muñoz (batería) cuenta con hitos como abrir el show de los ingleses British Lion en Chile o su gira de 2019 por emblemáticos locales de Los Angeles, EEUU, como el Whisky a Go Go y el Rainbow.

Cleaver en Bar de René

Miércoles 8 y jueves 9 de septiembre

19:00 hrs valor $10.000 Bar de René

Santa Isabel 369, Providencia.

Venta de entradas escribiendo a [email protected]

Sigue a Cleaver en:

Facebook

Instagram