Cler Canifrú libera unplugged de «Sol de Invierno» y «Escorpiones»

Un doble lanzamiento en tiempos de pandemia, esa es la actual propuesta de la guitarrista, cantante y compositora chilena Cler Canifrú, quien liberó versiones acústicas para sus éxitos Escorpiones, perteneciente a su álbum debut K9, y Sol de Invierno, ubicado en su última placa Agénesis.

De esta manera, Cler busca agradecer a todos sus fieles seguidores quienes le han brindado un enorme apoyo a su música dentro de toda la contingencia sanitaria vivida, llegando incluso a tener la experiencia de poder «tocar en vivo» junto a ella en Sol de Invierno Covid Mode y Escorpiones Covid Mode.

«Me gustan mucho las versiones acústicas porque siento que son el embrión de mi música. A pesar de que me gusta mucho la distorsión, suelo componer mis canciones con guitarra ‘de palo’, por lo que hacer música en acústico es como volver a la génesis de mi trabajo» comenta Cler, quien además comenta que Sol de Invierno, como todo el contenido expresado en Agénesis, ha significado una liberación emocional a momentos complicados dentro de su vida. «Elaborar una nueva versión de canciones de este disco es todo un viaje en el tiempo para mí, porque me hace recordar las situaciones y momentos puntuales que viví, y que si bien dolieron en su momento, hoy significan una gran enseñanza».

La artista también tuvo palabras para la nueva versión de Escorpiones, una de sus canciones con más éxito en YouTube y Spotify «Me da un poco de risa como suena esta canción en acústico, porque queda demasiado cliché y vaquera (ríe). Al escucharla me imagino que estoy en el campo, sentada en una silla mecedora tomándome una cerveza, a mi guitarrista Nacho Burgos con un banjo, al baterista Nacho Almarza con una jardinera haciéndole cariño a una vaca y al bajista Pancho en otra mecedora rabiando por algo (continúa riendo). En el fondo esta versión me da risa, pero me encanta» finaliza.

Junto con este actual lanzamiento, Cler también adelanta la pronta salida del último videoclip de su álbum Agénesis, para la canción Nunca Más. Cabe recordar que el álbum aborda, en cada una de sus canciones, temáticas profundas sobre abuso psicológico y físico, convirtiéndose en un disco conceptual que involucra una catarsis.

La promoción de Agénesis la ha llevado a recorrer parte de los escenarios más importantes de Chile como Feria Pulsar, Festival Woodstaco y Teatro Caupolicán en 2019, siendo la artista designada para acompañar a nada más ni nada menos que Slash, dentro de su show en el país. Además, ha tenido una prolongada difusión en importantes medios de comunicación tanto en Chile, como en Argentina y México.