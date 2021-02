Con alumnos de Latinoamérica, Alemania, Francia, Irlanda, Italia y Portugal se está realizando la 7º versión del Festival Internacional de Música de la Patagonia 2021

El sábado recién pasado se dio inicio a la séptima versión del FIMP (Festival Internacional de Música la Patagonia) que cuenta con diversos exponentes nacionales e internacionales y se está transmitiendo a través de las plataformas digitales. Este encuentro cuenta con clases magistrales, charlas, conversatorios y conciertos online.

Una de las misiones del FIMP es contribuir a generar una perspectiva independiente del desarrollo musical de la región y busca ser un espacio de entrega y educación musical gratuito para todos y todas. Creado en el 2015 por un grupo de jóvenes músicos patagones, este encuentro permite que se difunda el talento de personas de la región, el país y el mundo.

Han sido dos los conciertos que hasta el momento se han transmitido por las plataformas digitales a las 19:00 horas. El día sábado se dio el vamos con la presentación de apertura donde participó el destacado guitarrista patagónico Javier Contreras y Armand Abots. Luego, el lunes 8 del presente, fue el turno de la cellista Magdalena Rosas y Hector Méndez, los pianistas Ricardo Bahamondez e Ignacio Gonzalez y el contrabajista Andrés Guerrero. Para la presentación de este miércoles 10 de febrero, tendremos a Ricardo Bahamondez, Hans Vasquez, Hugo Cortes y Carla Nahuelhual, Daniela Roa, Hector Méndez e Ignacio Gonzalez con piezas de Shumannm, obras propias y Brams.

El proyecto FIMP es financiado a través del 6% de cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysen, en su línea de emergencia 2020. Uno de los directores, Ricardo Bahamondez, destacó la forma en cómo se ha llevado a cabo esta nueva versión de forma online. “El festival se ha podido desarrollar súper bien estos días, teníamos preocupación por la modalidad, ya que es primera vez que la implementamos, pero hemos tenido buena asistencia en los diversos conciertos, con las visualizaciones y comentarios que la gente nos hace llegar o nos deja en el canal de Youtube. Se ha sentido bien ese contacto y ese calor de la gente”.

Sobre la academia musical que se está llevando a cabo de manera paralela, Ricardo, nos relata lo interesante que ha sido ya que muchos de los profesores ya estaban preparados para sus respectivas labores como docentes. “El nivel de estudiantes es bastante alto, algunos partiendo, otros estudiando, egresados, con posgrados en el extranjero, entonces tenemos un grupo de alumnos bastante heterogéneo”.

Clases magistrales

Esta nueva versión cuenta con 32 alumnos de diversas partes del mundo tales como Alemania, Italia, Francia, Irlanda, Perú, Portugal, Colombia, Brasil y Argentina y locales de Coyhaique, Valdivia, Puerto Montt., Chillán, Concepción, San Fernando, Santiago, Viña del Mar, Arica, Antofagasta y La Serena; quienes han estado practicando y aprendiendo de grandes exponentes en piano, violín, viola, guitarra y cello.

Las clases magistrales están a cargo de músicos connotados en sus diversas áreas, quienes entregan conocimientos técnicos para la interpretación, análisis para la compresión semántica de la música, creación y composición a través de ejercicios. Todas estas prácticas serán exhibidas el jueves 11 de febrero a las 19:00, donde podremos ver el avance de los y las alumnas en concierto.

Uno de los alumnos de Brasil es Pedro Gilberto quien explica que participar del FIMP ha sido una inmersión muy grande en la cultura chilena y una lección de cómo podría ser un abordaje distinto de la música clásica. “Participé en la 4°edición (2018), donde hice un viaje desde Brasil hasta Coyhaique haciendo dedo. La recepción fue inolvidable. Fue una experiencia increíble. Me enteré del festival por Ignacio González, quien en 2017 visitó mi universidad en una gira con su cuarteto y fuimos juntos a un festival en Brasil. Ahí nos conocimos y él me habló del festival y me hizo la invitación”.

Gilberto además señala que lo que más le ha gustado es la relación horizontal entre alumnos, profesores y organizadores del festival. “La recepción y atención a todos los alumnos, eso me encantó. Además, el nivel musical es siempre altísimo, y se hace música con mucha pasión.”

Junto con ello, João Morales, estudiante brasileño de guitarra, dio a conocer que el festival le ha estado proporcionando una experiencia fantástica. “Además de conocer gente nueva, estoy teniendo la oportunidad de tener clases y conferencias con importantes músicos. Aunque todavía estoy lejos, de manera online, me siento como si estuviera allí, con el calor que todos los del festival me han dado. Me han gustado mucho las charlas, que se acercan a temas muy interesantes para la actividad del músico”.

Todos los días se están realizando actividades desde las 18:00 horas las que comienzan con conversatorios con los músicos invitados y posteriormente dan inicio al concierto de las 19:00 horas. Las próximas presentaciones serán los días miércoles 10 , jueves 11 y culminando con el concierto de clausura el día viernes 12 de febrero, a través de Facebook y Youtube. Mayores informaciones en www.fimp.cl