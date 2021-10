«Creerme Más»: el nuevo single de Vero Soffia que anuncia su próximo disco

Por estos días, Verónica Soffia se encuentra establecida en la comuna de Frutillar, en la Región de Los Lagos, decisión que considera la mejor decisión que ha tomado en los últimos años. Es en estos paisajes del sur de Chile donde nace “Creerme Más”, como “una consecuencia, un resultado. La culminación de un viaje”, cuenta la intérprete.

La cantautora y actriz santiaguina revela que este nuevo single nació a comienzos del 2021, luego de atravesar complicados momentos personales, que le hicieron replantearse muchas cosas y tomar importantes decisiones. Es así como, rodeada e inspirada por los volcanes y bosques del sur, comenzó a escribir los primeros versos de “Creerme Más”, canción que se convirtió en el inicio de una nueva etapa, llenándola de empoderamiento, confianza y compromiso.

“Así me vas a ver ¡así ME voy a ver!”, reza la letra de su nuevo single, el único que se ha tatuado literalmente en la piel (en un antebrazo). No es una canción dulce, como las anteriores, sino una “canción de fuego”, enérgica, desde un sonido orgánico y de raíz, que habla sobre la transformación personal que la ha llevado a encontrarse con la versión más plena de sí misma. Entre las influencias musicales de este proceso, Soffia confiesa haber escuchado mucho a sus coterráneas Magdalena Matthey, Sole del Río, Natalia Contese, y La Pájara para inspirarse de “la visión femenina del mundo de hoy”.

Verónica Soffia revela, además, que ya se encuentra planeando la grabación del videoclip de “Creerme Más”, en el que busca plasmar la magia de los increíbles paisajes del sur. Agregado a esto, su agenda está abierta para sumar nuevas fechas a una gira homónima que realizará este verano y que ya contempla ciudades como Valdivia, Temuco, Pucón, Puerto Montt y Chiloé.