«DA2»: La fortaleza de crear caminos en pareja en el nuevo single de Caravana

Caravana sumó este viernes un nuevo adelanto de lo que será su tercer trabajo discográfico: el single “DA2”, que trata sobre la construcción de caminos a largo plazo y la fortaleza que se crea al hacerlo en pareja.

“En mi cabeza me imaginaba un tema donde se mezclara la onda nocturna de Leonard Cohen con ritmos urbanos y lectura indietrónica”, señala Rodrigo Santis sobre este nuevo lanzamiento.

El proceso creativo fue bastante particular para el artista, puesto que su idea original para este tema consistía en “una especie de vals balcánico, que sonaba a lo que hace Beirut por ejemplo, pero no me terminaba de convencer”; entonces, junto al productor Martín Pérez Roa lograron transformar la estructura y llegar al producto final que hoy se estrena.

“DA2” es el cuarto single que se suma a “Consuelo”, “Relato Futurista” y “Actitud” como adelantos del tercer trabajo discográfico de Caravana.

“Creo que es un tema emparentado con el sonido de los discos anteriores de Caravana, en cuanto a que es formato canción y apela a una dulzura oscura, pero en cuanto a la temática aborda otro momento de la vida, y la ayuda de Martín (Pérez Roa) en la producción amplió los márgenes del sonido que se había hecho más habitual en los trabajos previos.”, precisa Rodrigo Santis.

Desde ya escucha “DA2” en todas las plataformas streaming de música.

