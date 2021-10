Dani Ride estrena su nuevo disco, ‘Drama Pop’

El nuevo disco del cantante Dani Ride “Drama Pop”, el tercero de su carrera, acaba de ser estrenado y se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Este LP viene cargado de pop brillante, inspirado en los sonidos de los 80’s como también en artistas de la década de los 2000’, con un total de once tracks que relatan la irreverencia frente a los cuestionamientos, al mostrarse como una persona que disfruta de la vida sin prejuicios.

Dani Ride ya había adelantado parte del álbum con los sencillos “XQ No Eres Tú”, “Sentirme Amante”, «Como Los Demás” e “Infernodaga», para hoy dar a conocer este larga duración donde aparecen canciones como, una reversión del clásico de la cantante chilena Nicole “Tal Vez Me Estoy Enamorando”, o una pista compuesta en Ciudad de México junto a Francisca Valenzuela llamada “Ya No Más”.

Sobre este disco Dani Ride señala:

«Drama Pop es el junte de dos términos que siempre estuvieron presentes en mi vida; Drama es porque siempre me dijeron que era un niño/adolescente/joven dramático… a veces de manera burlona, y a mi me molestaba mucho que lo hicieran, y Pop es por mi gusto artístico; siempre he amado la cultura pop, desde que tengo uso de razón”.

Acerca de “Ya No Más”, última canción que compuso para este trabajo: “Esta cierra el concepto del disco, compuesta junto a mi amiga querida Francisca Valenzuela, para poner un alto a las definiciones absurdas que la humanidad usa para definirnos y separarnos. Ya No Más es el grito de liberación que muchas personas queremos hacer para soltar la presión que puede poner la familia, las amistades, instituciones educativas, iglesias, distintos entornos o incluso nuestra misma persona y abrir tus alas y volar hacia donde quieras, de la mano de quien quieras… Y adiós vida represiva, hola vida nueva; quiero descubrirte y descubrirme”.

Los tracks de Drama Pop, tal como Dani lo ha expresado, es para quienes se identifiquen con la libertad de ser uno mismo, para empoderar a mujeres y personas LGBTIQA+ recordándonos que nada de lo que digan terceros nos define, podemos bailar, reír, soñar, cuestionar y volver a reinventarnos, como siempre. Sobre los artistas referentes que inspiraron Drama Pop podemos encontrar nombres desde Juan Gabriel, Miley Cyrus, Raphael de España, Lady Gaga, Celia, Pet Shop Boys, Gloria Trevi, George Michael, entre otros.

::Tracklist Drama Pop::

1. Drama Pop

2. Tal Vez Me Estoy Enamorando

3. Infernodaga ft. Mariel Mariel

4. Ven Dímelo

5. Como los Demás

6- XQ No Eres Tú

7. Sentirme Amante

8. Duchita

9. Ya No Más

10. Como los Demás – Acústico ft. Daniela Calvario

11. Ven Dímelo (Love is Love) ft. Rebeca Black