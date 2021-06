Dani Ride recibe el Mes del Orgullo con el single «Como los demás»

Compuesta en el mes de enero de 2017, «Como los demás» permaneció casi un año guardada entre los archivos de Dani Ride hasta que la presentó por primera vez a comienzos de 2018, en un concierto privado con sus fans, quienes rápidamente la convirtieron en una de sus canciones favoritas.

«Quisiera que lo entiendan ya que no se elige a quién amar, que aunque somos distintos sentimos por igual» dice esta letra que habla de una historia de amor, que se vive en privado y se oculta en lo público, de lo agotador y triste que es amar a escondidas, y cómo esa persona desea poder amar como lo hacen aquellos a quienes no se les discrimina por demostrarse amor donde sea. «Como los demás» es una carta hacia una pareja, una declaración de amor mezclada con dolor, con impotencia, y con una promesa: vencer el miedo y no ocultar el amor que se siente.

Sucesor de la ecléctica y osada «Sentirme Amante», «Como los demás» es el quinto corte promocional de «Drama Pop», nuevo trabajo discográfico de Dani Ride (y tercero en su carrera musical) que se estrenará próximamente. Esta canción viene a mostrar el sonido más nostálgico y romántico del álbum; abordando un sensible tema de la actualidad: el miedo a demostrar amor a una persona del mismo sexo por miedo a ser discriminado, acosado o incluso asesinado, mostrando así, de una manera muy sutil pero potente, una de las principales problemáticas de la comunidad LGBTIQ+.

«Como los demás» contó con la participación de Enzo Massardo en producción y la masterización de Gonzalo «Chalo» González.

CRÉDITOS

Escrita por Dani Ride

Producida por Mike Muñoz, Enzo Massardo y Dani Ride

Masterizada por Chalo Gonzalez.

Ilustración por @Ramona_Galu

Diseño por Dani Ride.