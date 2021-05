Danzando en la oscuridad: Luciano Altair presenta «Tardenoche»

El proyecto de Luciano Altair es una combinación de lo íntimo y frágil, con lo electrónico y experimental. Una propuesta que el músico y productor nacional define como “observar la melancolía con otros ojos, aceptar el pasado sin culpa y usar la memoria como espacio seguro”.

Es esta la esencia que plasma en “Tardenoche”, segundo single de su próximo trabajo de estudio y primero en presentar bajo el alero de Probeta Music. Una canción que invita a un mundo sonoro de brillantes texturas y vibrantes ritmos, junto a una composición precisa, que no divaga al momento de hablar de los momentos grises de un pasado imaginario.

Tras presentar el 2020 su sencillo “Daga”, Luciano comienza a construir una entrega contundente y a la vez compleja, que toma como referencias musicales trabajos de FKA Twigs, Bon Iver, Bjork, entre otros y complementando con una lírica inspirada en la prosa de Armando Uribe o Alejandra Pizarnik.

Se suma a lo anterior, una estética que además de lo experimental apela a lo sensorial, con el trabajo de sonoridades poco definidas. “Intento ocultar muchos elementos para que parezcan otras cosas, que los sonidos no puedan ser identificados fácilmente. Esto viene porque en el arte, siempre me conmueve estar desconcertado frente a algo, no entenderlo completamente y poder apreciar el todo sin mirar el detalle”, agrega el músico.

“Tardenoche”, que fue producida y mezclada por el mismo Luciano Altair y masterizada por Francisco Holzmann, será estrenada en vivo en un Live que el músico realizará el próximo jueves 3 de junio a las 18:30 horas a través del canal de YouTube de Probeta Music.