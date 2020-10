De Mónaco estrena himno electropop junto a la ex Dënver, Mariana Montenegro

El tema llega después de “Somos” y “Quemo la estrella”, canciones que formarán parte de su tercer disco, el cual se lanzará en 2021. Lo nuevo de De Mónaco ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Me quiero solo otra vez” profundiza las temáticas que De Mónaco ya abordaron en sus singles previos: la ruptura y el amor propio. Según revela su vocalista, Carlos Contreras, “había terminado el proceso de duelo por un quiebre y ahora quería centrarme en el sentimiento movilizador y positivo de quien se decide a seguir adelante: de volver a convivir conmigo mismo y sentirme bien en mi propia piel. En el fondo, de querer decir en voz alta: yo también valgo”.

Esa emoción que encapsula “Me quiero solo otra vez” fue lo que atrajo a Mariana Montenegro a sumar su voz: “la letra describe un proceso que he vivido en varios momentos de mi vida. Esa empatía fue de gran ayuda para poder fluir y entregar mi aporte. Si bien la canción ya estaba compuesta, me gustó mucho que ellos me dieran espacio para intervenir creativamente en el tema. Fue un bonito desafío”.

A pesar de la cuarentena, el dúo De Mónaco se ha mantenido en permanente actividad. A su prolífico momento creativo, la dupla sumó el registro de una sesión en vivo para Matucana 100, la cual se estrenó el 25 de septiembre. Como parte del ciclo “Desenchufados”, Carlos Contreras y Mauricio Cabaña tocaron desde sus respectivas casas y realizaron un set que mezcló viejos éxitos como “Decido Ser” y “Sideral” con las canciones que han compartido durante este año.

En junio pasado, De Mónaco se reactivaron con el lanzamiento de “Somos”, primera muestra de un sonido que marca un retorno a sus primeras producciones y cuyo video acumula doce mil reproducciones en YouTube. Dos meses más tarde llegó “Quemo la estrella”, colaboración con el grupo argentino nominado al Grammy Latino, Lucas & the Woods. Con el fin de prolongar este inspirado periodo, la dupla promete que antes de fin de año llegará una nueva canción.