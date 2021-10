Desde Brasil: Con una fusión de metal, grunge y stoner, APNEA lanza ep ‘Salt Water’

Con la propuesta de presentar un sonido influenciado por la música de los 70 y 90, mezclando grunge, heavy metal y stoner rock, la banda APNEA presenta el reciénl lanzado EP ‘Salt Water’. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales a través de Monstro Discos y en formato físico a través de Peculio Discos, sello del baterista Mauricio Boka.

La banda reúne a músicos ya conocidos dentro de la escena underground brasileña como Mauricio Boka (baterista de Ratos de Porão, legendaria agrupación banda brasileña de crossover y hardcore), Marcus Vinicius (ex Bayside Kings, conocida por realizar giras en América Latina), Nando Zambelli (ex Garage Fuzz, una de los grupos más influyentes del underground brasileño) y Gabriel Imakawa de The Jerseys.

A pesar de contar con músicos de renombre, APNEA aparece explorando sonidos nunca experimentados por ninguno de sus integrantes, haciendo de esta ‘novedad’ el combustible para afrontar un nuevo universo de la música con alegría y honestidad.

Formada en 2019 en la ciudad de Santos (Brasil), cuna de grandes nombres del underground, APNEA surge cuando Mauricio Boka invita a Marcus Vinicius a mostrar las ideas que tenía en mente durante mucho tiempo y probar la construcción de un estilo y un sonido con identidad. Luego de algunas improvisaciones, incorporan al guitarrista Nando Zambelli, y el lenguaje musical comienza a definirse con mayor claridad. Llega el bajista Gabriel Imakawa para completar el cuarteto que comenzó a ensayar con frecuencia, componiendo y mejorando el estilo de la banda.

En agosto de 2020, APNEA ingresa al estudio para grabar sus primeras canciones, que fueron lanzadas este año en el EP Salt Water. El material fue grabado en Santos en Electro Sound Studio, un estudio dirigido por Marcão Britto (ex-Charlie Brown Jr). La producción, mezcla y masterización estuvo a cargo de André Freitas.

Tras la gran acogida por parte del público y medios especializados, APNEA volvió a entrar al estudio para trabajar en el disco debut, con un debut previsto para el próximo año. El disco seguirá la temática ya utilizada por la banda, con riffs afilados, voces melódicas, pero llenas de energía y beats que remiten a los estilos post-grunge, stoner metal y sludge de los 90.

Debido a la pandemia, la banda espera un momento oportuno para debutar en el escenario y presentar toda su energía en este nuevo proyecto.

Tracklist:

Star King

Cruel



Grabación: Electro Sound Studio

Producción: André Freitas

Master y mezcla: Andre Freitas

Cover Art: Gabriel Imakawa

Fotografía: Ana Cláudia Lattari

Label: Peculio Discos



APNEA ES:

Mauricio Boka (baterista)

Marcus Vinicius (voz)

Gabriel Imakawa (bajo)

Nando Zambelli (guitar)