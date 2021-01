Desde Canadá la banda chilena Kon-Fusión presenta su nuevo single “Si No Pa Ké”

Kon-Fusion es un proyecto que comenzó en Canadá como taller creativo de músicos chilenos que viven en el país norteamericano. Desde el 2014, el grupo tomó fuerza y forma al sumar nuevos integrantes de ese país, que enriquecieron el sonido de la banda con diversas influencias de géneros y estilos. Pese a estar fuera del país, la propuesta del grupo abraza la realidad y el sentimiento popular chileno con su idioma y jerga, mezcladas con canciones en francés que demuestran una multiculturalidad muy conocida en ciudades como Montreal.

Variando ritmos autóctonos y occidentales, mezclando instrumentos nativos de América del Sur con otros más comunes, Kon-Fusion se mueve en canciones que entrelazan la cumbia, el reggae, el ska, el funk, la rumba y el rock, todo en su propio estilo. Sus letras, mayoritariamente en castellano, nos sitúan desde un punto de vista abierto de mente y crítico.

Los años 2018 y 2019 fueron muy productivos para esta banda al posicionarse firmemente en la escena de Canadá, gracias a la grabación de un EP de siete canciones autogestionadas, las cuales quisieron dejar plasmadas como postal de aquellos años. Este hito en su carrera los llevó a conseguir grandes logros, tales como ser finalistas del prestigioso premio Syli d’Or Des Nuits D’Afrique, una nominación al Latin Grammy Awards Canadá, y actuaciones en destacados festivales.

Hoy Kon-Fusion nos entrega su nuevo single “Si No Pa Ké”, inspirado en la frase que se popularizó durante la revuelta popular que mantiene a los chilenos en constantes manifestaciones y protestas por importantes demandas sociales. La frase “con todo o si no pa qué” llama a ir hasta el final esta vez para que no sigan ocurriendo las mismas injusticias de años anteriores y así encontrar la anhelada dignidad y liberación verdadera.

Además de este estreno, el grupo se prepara para lanzar un nuevo disco, el cual verá luz próximamento y también se encuentra pensando en una gira por Canadá, México y Chile, según como se den las condiciones sanitarias de esta pandemia. Por ahora puedes escuchar “Si No Pa Ké” en todas las plataformas de streaming.

