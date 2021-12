Después de 30 años: Banda punk Los Kiltros de Villa Alemana vuelve a los escenarios

La primera escena concreta del punk rock apareció a mediados de los 70 en Nueva York, pero mientras esta se consolidaba en Norteamérica, otro fenómeno se fraguaba en Europa, al calor de la crisis económica y las altas tasas de desempleo en Reino Unido, que fueron los catalizadores para que una juventud que tenía pocas esperanzas en el futuro y mucho enojo diera forma al movimiento punk tal como lo conocemos, con una música simple y cruda, con letras contestarias y desdén por la industria musical.

No fue hasta fines de los ochenta y principios de los noventa que esta subcultura basada en la música aterrizó en Chile, a la par con el fin de la dictadura de Pinochet y el inicio de la transición democrática. Primero en la capital, pero extendiéndose rápidamente a otras regiones. La comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, vería nacer a Los Kiltros, mítica banda punk de los 90´s, que hoy después de 30 años vuelve a juntarse.

“A pesar de nuestra corta duración y pese a dejar los escenarios en los 90, Los Kiltros siguieron vivos en la escena punk nacional, gracias a bandas más jóvenes que han realizado covers de nuestros demos ‘Arribismo de Abajo’ y ‘Coco Lucho’ los que siguen sonando en tocatas punk hasta hoy”, comentaron los integrantes de la banda a El Ciudadano.

El punk rock siempre tuvo la intención de sonar áspero, sin refinar y con poca producción. Los punks expresaban un aborrecimiento por el rock comercializado, por ello producían sus propios discos como un intento de evadir la mercantilización del género: “En el 93 el sello independiente Alerce, que era el único de la época que se interesaba en grabar bandas locales más underground, nos ofreció un contrato para grabar un disco, pero como punks y jóvenes rebeldes no aceptamos”, agregan desde la banda.

No obstante, frente a la invitación del productor Osvaldo González para grabar un vinilo de sus canciones a través del sello Bar Crew rec & Oi! Fin del mundo, la banda decidió reunirse tras 30 años y está lista para grabar: “Vivimos nuestra rebeldía al máximo en la época que correspondía, nuestra crítica social no ha cambiado y tampoco nuestra esencia, pero el creciente interés por documentar la historia del movimiento punk en Chile y dejar un testimonio nos hizo ver esta invitación como una oportunidad. Lo estamos pasando bien como amigos que no nos juntábamos hace 30 años hacer música, además, en un contexto sociopolítico en el que nuestras letras siguen cobrando sentido pese al tiempo transcurrido”, señalaron Los Kiltros.

La poca valoración de la música nacional y la necesidad de darle mayor reconocimiento, fue el motor que impulsó al productor Osvaldo González a llevar a cabo este proyecto con Los Kiltros y también con otras bandas nacionales.

Respecto al proceso, González cuenta que “viajé hasta Villa Alemana para concretar todo con ellos, conocerlos y explicarles nuestro sistema de trabajo. Eso permitió generar la confianza suficiente para dar pie al trabajo. Esta banda está compuesta por personas adultas que saben lo que quieren y si me eligieron a mí es por algo y daré todo de mi parte para que sea una pieza única de colección”, indicó González.

El surgimiento del punk en los 80 y su auge en los 90 vio desaparecer los vinilos, los que hoy nuevamente surgen en el mundo con cierta nostalgia, haciendo que su demanda sea cada vez mayor, tanto, que hay escasez de industrias que los produzcan: “Editar los vinilos siempre fue algo de la élite local, para nosotros eso está muy mal. Le damos la oportunidad a todas las bandas que podemos” comenta Osvaldo González, quien detalla que del nuevo disco de Los Kiltros “sacaremos entre 300 a 400 copias en un vinilo 12″ enumerados a mano, con un librillo con letras, historia y fotos de la época”.

El nuevo material estará disponible a través de los sellos Bar crew rec & Oi! Fin del mundo rec., pero González además destaca que “trabajamos con sellos internacionales como The firm rec en Portugal, 1825 de Bolivia, Rotten rec de Brasil, KB de Alemania. Creo que podemos llegar a cubrir todos esos países ya nombrados”.

Sobre la presentación en vivo del disco, los integrantes de la banda confirmaron a El Ciudadano que ya están planificando el lanzamiento: “Esperamos que sea en grande y en Villa Alemana, queremos reencontrarnos con nuestro público y también compartir con las nuevas generaciones que han mantenido vivo el género en la escena local. Además estamos contentos porque ya estamos recibiendo invitaciones a tocatas, tanto en Valparaíso como también en otras regiones”.