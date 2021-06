Diego Rañileo presenta single «Hacerlo Bien» en colaboración con Floresalegría

Apenas comenzaba el 2021, Diego Rañileo estrenó su EP debut «Nada Podría Hacer» demostrando sus capacidades para crear buenas canciones de pop indie. «Cuando Pase el Frío» y «Creo Que Me Gustas», revelaban una interesante propuesta artística que venía a refrescar la escena chilena independiente. Tras ese primer hito importante, Diego regresa con nuevo single y con lo que significa su primera colaboración musical: se trata del sencillo «Hacerlo Bien» ya disponible en plataformas de streaming.

De golpe y sin introducciones, Diego Rañileo nos canta el verso inicial «Todos esos días que pasas mirando atrás al despertar, No podrían molestarte tanto como estar, sin reaccionar», casi como una bofetada para despertar y abandonar el auto sabotaje que muchas veces traba nuestros planes. «Hacerlo Bien» es una canción sincera y directa que habla sobre intentar hacer las cosas bien, buscando sentirse feliz realizando lo que uno quiere.

«Mi idea era que fuera una canción bien colaborativa, y por eso mismo invité a grabar las guitarras a PerezBomba, guitarrista de la banda Los Elefantes Nunca Olvidan. A través de un video del Profesor Rayado, conocí el proyecto de Floresalegría y me gustó mucho. Después de hablar un tiempo la invité a colaborar, y siento que le sumó mucha presencia a la canción», explica Diego sobre cómo se concretó la participación de estos artistas invitados en «Hacerlo Bien»

El nuevo single de Diego Rañileo fue producido por Jony Calleja, ex baterista de Matorral y Fruto Prohibido, quien también se encargó de grabar las baterías. Si bien la canción no está programada para ser parte de un futuro disco, no se descarta que se pueda sumar a algún trabajo discográfico con más canciones. Por ahora te invitamos a descubrir «Hacerlo Bien» en todas las plataformas de streaming.

Fotos por Paola Garete

Arte del single por Maya Bayer