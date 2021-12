DramaSur cierra proceso formativo de jóvenes dramaturgos y dramaturgas

Instalar distintas posibilidades y lugares para escribir dramaturgia, fue uno de los principales objetivos de la primera Escuela de Escritura para Dramaturgas y Dramaturgos del Sur, DramaSur, cuya malla formativa favoreció a residentes que habitan de Maule hacia el Sur de Chile, los que participaron del proceso que incluyó clases magistrales virtuales y una residencia presencial de 15 días.

El Covid no fue motivo para retrasar sus planes, y la residencia se desarrolló sin problema, tiempo en el que sus participantes recibieron importantes herramientas para desarrollar sus propios proyectos dramatúrgicos, de parte de las sobresalientes dramaturgas y docentes chilenas, Carla Zuñiga, Isidora Stevenson y Soledad Lagos.

Esta primera experiencia de DramaSur, terminó con una muestra en la que sus participantes interpretaron los textos que desarrollaron en la residencia. Al respecto, la destacada dramaturga nacional, Soledad Lagos, comentó que “la residencia albergó a distintas voces, todas muy diversas, con temáticas distintas, con formas de abordarlas muy diferentes y con registros lingüísticos muy específicos y particulares, en ese sentido haber llegado al final de la residencia y en el momento previo al nacimiento de su trabajo, consyituýó un regalo para mi”.

Otro punto importante en el proceso formativo, destacó David Arancibia, coordinador académico de DramaSur, y director artístico de Dramaturgia Clandestina, espacio desde donde nace el proyecto, es que “se fortalece la instancia como un espacio democratizador, porque si bien estuvieron las profesoras compartiendo sus experiencias, enseñando, el espacio de aprendizaje también lo construyeron los mismos residentes y fue muy enriquecedor, no solo estás en la organización entregando y aportando, sino que también recibiendo mucho de parte de los residentes, es un aprendizaje circular que valoramos mucho”.

Isidora Stevenson, quien fue la segunda docente en participar, valoró la instancia residencial. “Encuentro super interesante el gesto de desarraigar y situar a las personas en un lugar donde no hay otra cosa que hacer, que escribir. La idea de una casa de retiro, un espacio de rehabilitación para escritores en el encierro, permite encontrarte con eso que estabas buscando, porque la escritura no es algo que sea absoluto, y no se funda solo en una idea, sino también en la experiencia, para escribir hay que sentarse y sentir todos los estímulos y dejar que las experiencias vitales decanten en la escritura”, destacó.

En ese sentido también la escritora y dramaturga regional Carolina Jara, directora de DramaSur, puso en valor la importancia de este tipo de oportunidades para quiénes quieran profesionalizar la escritura dramatúrgica. “Fue un experiencia única, que nos permitió descentralizar una malla especializada destinada a personas habitantes del sur de Chile, donde lograron conocer otras posibilidades de escritura y también desde dónde generar los primeros detonadores de ese proceso, partiendo por las clases magistrales las que ya les dieron un impulso para el trabajo realizado posteriormente en la residencia presencial», dijo.

Y eso porque también durante su primera etapa, las clases magistrales realizadas por la poeta Roxana Miranda Rupailaf, el dramaturgo Guillermo Calderón y la escritora Lina Meruane, les permitió sentar las bases para iniciar el trabajo durante la residencia. “Fue como una introducción a los fundamentos de esta escuela que busca unir voces en torno a dramaturgia y otros lenguajes escriturales, y nos aportó bastante para abrir esos detonadores entre los escritores participantes”, recalcó Carolina.

Como residente, la actriz talquina, Paola Alarcón, señaló que “nos ayudaron mucho a trabajar de manera constante una idea, en distintas etapas y eso fue abriendo cada vez más el imaginario, la manera de abordar el texto, desde donde mirarlo, distintas perspectivas que nos ayudaron a completar ese universo, incorporando otro tipo de creación dramatúrgica, no tan estructurada sino más post dramática”. También la actriz penquista, Paulina Sepúlveda, da sus primeros pasos en el área durante DramaSur. “A muchos nos pasa que tenemos ideas e imaginamos, pero no cómo lo materializamos, por eso es increíble ver todas las ideas que se pueden juntar en este espacio, con las profesoras, el equipo, los compañeros, aprender del viaje de cada persona, es muy nutritivo todo, y se abren más posibilidades entendiendo otras cosas”, finalizó.

Si quieres conocer más información sobre la Escuela de Escritura para Dramaturgas y Dramaturgos del Sur, DramaSur, puedes revisar las redes sociales de Facebook e Instagram bajo el nombre de “DramaSur”.