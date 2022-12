«Efectos secundarios»: Presentan novela inspirada en el caso de una niña asesinada en hogar del Sename

Efectos secundarios es una historia que nos habla de la brutal realidad de miles de niños y niñas en Chile.

En esta novela, publicada por Editorial Noctámbula, conoceremos lo que sucede con la jueza Carmen Espíndola al enterarse de la muerte de Catalina en el hogar al que ella la designó.

Un relato que busca remecer a la sociedad chilena, que cada cierto tiempo se impacta al conocer casos tan violentos como este y que, sin embargo, no ha logrado realizar cambios profundos en la estructura de un sistema que no cuida a sus niños, niñas y adolescentes.

«En Efectos Secundarios, Larissa Contreras Briones vuelve a poner su ojo en un lugar de crisis, que imputa con su característico estilo, manifiesto en sus ficciones previas, Postales y La leva«, apunta Nicolás Poblete, escritor y periodista, en la contraportada del libro.

«Valiéndose de distintas estrategias narrativas como el reporteo periodístico, la interpolación de imágenes e informes legales y periciales, Larissa ofrece una novela que provoca impotencia, shock y rabia, precisamente por lo rudo de su abordaje, que nos enrostra una realidad abismante, y que acusa la carencia de mecanismos de absorción, incluso recepción, ante tan espeluznante escenario», agrega la reseña.

Presentación en el Teatro Ictus

Efectos secundarios fue presentada el pasado 7 de diciembre en el Teatro Ictus, por la periodista Alejandra Matus, y la escritora y actriz Nona Fernández.

Al final de la presentación se realizó una lectura dramatizada por los actores Blanca Lewin, Nicolás Zárate, Cristián Carvajal y la autora, Larissa Contreras, quien además es actriz.

En su presentación, Alejandra Matus se refirió a la impotencia que le provoca este tema: «No es un relato periodístico afortunadamente, porque como periodista estoy enferma de impotencia de escribir de estos temas o ver que lo escriben los colegas, y cuando no hay nada más importante en la agenda el tema se torna relevante. Y hay comisiones, interpelaciones que se apagan cuando llega el verano, cuando hay un presidente que votar, o pasa otra cosa».

«No más Sename», velatón por las y los niños muertos (foto archivo)

Sobre este punto, el libro menciona que entre 2006 y 2016 se reportaron 1.313 niños fallecidos en centros de reparación del Sename.

«Como sociedad seguimos dejando a niños y niñas en manos de un Estado que no los sabe cuidar y que viola sus derechos sistemáticamente, grave y groseramente. Son los hijos de nadie, destinados a nada», manifestó Alejandra Matus en la presentación.

«Este libro se mete en el corazón de esa frustración, de esa corrupción de la que todos somos parte, aunque no queramos ser parte», añadió la periodista, quien finalmente destacó el sentido del humor presente en el libro, «un sentido del humor que solo se puede tener cuando la tragedia es tan grande que solo se puede llorar».

El caso de Lissette Villa

La autora de la novela, Larissa Contreras, explicó sobre su creación que «decidí que fuera una jueza de familia y luego aparece una niña, Lissette Villa, una niña pequeña que falleció en el Sename el 2016. Toda su tragedia se metió en mi vida y tomé todo ese material y lo uní con la jueza. Este libro se armó solo, las dejé hablar».

La escritora contó que encontró un informe criminalístico terrible, que describía la manera cruel en que murió la niña: «A través de ese informe y de artículos de prensa, me enteré de muchas cosas más de esta niña. Tomé la decisión de incluir ciertos pasajes. Lo expuse, pero tuve muchos problemas éticos, porque ella fue vulnerada y yo no podía seguir vulnerándola. Por eso cambié los nombres de la niña, cuidadores y psiquiatras. Sentí la necesidad de denunciar este caso, remecer, provocar y sentí que no era correcto exponer sus abusos nuevamente», puntualizó la autora.

Larissa Contreras Briones es escritora, actriz y guionista. Ha publicado Postales (cuentos) y La leva (novela). Sus relatos han sido recopilados en diversas antologías y ha recibido distinciones en certámenes literarios tanto nacionales como internacionales, entre ellos, el primer lugar en el concurso Flor de Lena, en España. Actualmente trabaja como guionista de series y teleseries para televisión.

