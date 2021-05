El amor en su estado más puro: El Viaje de Seth estrena su nuevo single “Tú y yo”

Todo comenzó con un viaje a Las Cruces. Sebastián y Benjamín sentados, con guitarra en mano, en una plaza llena de flores y vacía de gente, sin otro testigo que los pajaritos que cantaban a su alrededor. Así, en la espontaneidad del momento, aparecieron los primeros versos y acordes de lo que eventualmente se convertiría en Tú y yo, el nuevo single de El Viaje de Seth.

Inspirado por su vida amorosa actual, en la que el amor sincero y la ternura habitan su día a día, el artista Sebastián Soto Chacón presenta en esta canción una producción cargada de sentimientos bellos y colores cálidos.

“Mi relación actual fue la inspiración para esta canción. Es puro amor, es muy lindo lo que estoy viviendo, y esto está dicho en la canción literalmente. Yo siento que este amor es así, muy suave, muy tranquilo. Es algo súper lindo y transparente”, comenta Sebastián.

Tú y yo fue grabada por Sebastián y Benjamín en su estudio casero, con Janina Vidal -colaboradora de El Viaje de Seth desde el día 1- en violonchelo; la mezcla y masterización, por otra parte, fue realizada por otro viejo conocido del proyecto: Patricio García Portius.

En palabras de Sebastián: “Ha sido un trabajo de mucho amor y tiempo, de cocción a fuego lento. Con un equipo bien chiquitito, bien íntimo”. En este sentido, reconoce, parte de su inspiración proviene de la forma en que Víctor Jara y Violeta Parra hacían sus canciones. “Antes tenía más producción mi música. El primer disco era más oscuro, el segundo más pop, pero ya Al Amanecer (2019) y este último que estoy haciendo son guitarra, voz, y algún que otro instrumento. Porque quiero enfocarme en el mensaje de la letra. Y Víctor y Violeta tenían eso, grababan su guitarra y su voz en un estudio y chao. Lo que importaba al final era la lírica”, finaliza.

El nombre de Sebastián Soto Chacón puede ser más reconocido por su faceta como cineasta y artista audiovisual, en especial por su trabajo con artistas como Francisca Valenzuela, Cami y principalmente Mon Laferte, con quien ganó en 2019 el premio MTV Miau en la categoría “Video del año” por el videoclip de “El Beso”. Pero El Viaje de Seth es un proyecto que se ha hecho un espacio en la escena nacional y latinoamericana desde su nacimiento en 2013, destacando por la forma en la que, a través de una onírica impronta, cuenta historias y expresa aquello que solo el lenguaje de la música puede manifestar con elocuencia.

“Yo hago música desde lo autodidacta. Tomo la guitarra y de repente me salen cosas. Me gusta esa… No sé, ingenuidad o naturalidad en la que me salen las canciones, y que eso se mantenga en el resultado final. Yo hago música porque me hace bien, lo hago solo por disfrutar el camino y conectarme conmigo mismo.

El videoclip de la canción fue grabado entre agosto de 2020 y marzo de 2021, y compila registros de viajes y de la vida cotidiana. La realización de este material, tanto su grabación como su edición y postproducción, fue hecha en conjunto por Sebastián y Benjamín.

Tú y yo es el primero de varios lanzamientos que El Viaje de Seth realizará durante el 2021, que darán forma a su cuarto álbum.