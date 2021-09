El feminismo isleño se toma calles, puertos e iglesias de Chiloé en el vibrante nuevo videoclip de Carolina Vivart

Desde el gusto y la pasión con la que se expresa a través del violín, la voz y la composición, Carolina Vivart extiende sus virtudes hacia el mundo audiovisual. Participando activamente de la realización de su nuevo videoclip, dirigido por Cristobal Barría Allende, la artista chilota desarrolló la idea original y coreografía junto a Francisca Barría Allende, y participó también de la postproducción.

Es así como Chiloé se vuelve feminista y revela una intimidad profunda y reflexiva de la mano de “NO NO NO”, el cual ya está disponible en YouTube, Tidal y Amazon.

“No hables de mí, soy tu reflejo”. Con esta empoderada impronta, en la pieza audiovisual de casi 5 minutos de duración, Carolina Vivart es acompañada por un grupo de mujeres con quienes bailan en calles, puertos y hasta a las puertas de la iglesia San José, con accesorios escarlata que hacen homenaje a los senos y la menstruación como el proceso personal y natural que es.

Y así lo corrobora la artista: “en el videoclip se representa mucho el tema de normalizar las cuerpas, la menstruación, los pelos, cosas que son un poco tabú y de cumplir con estereotipos”.

Así mismo, el video en sí cuenta con una enorme carga simbólica puesta en el erotismo personal en objetos como capuchas, flores, copas de vino, velas y un baño de tina, invitando a las mujeres a vivir su propia liberación sexual y disfrutar de ella sin culpas. En sus propias palabras, Carolina comenta que el objetivo es invitar “a liberarse a la mujer en todos los aspectos”.

Como comenta Vivart, su obra nació y se desarrolló pensando “en todas las mujeres, no solo de nuestra edad. Nuestras madres, nuestras abuelas, que algunas sólo fueron mamá. No tuvieron la posibilidad de elegir. Era impuesto el hecho de ser mujer, a ser madre, y hoy en día ya no pasa eso. El despertar colectivo que hay entre nosotras, es porque también despertó la compañera de al lado, en el fondo”.

El video de “NO NO NO” marca una tendencia con respecto al video de su single anterior, “Solitud Isleña”, ya que la locación continúa siendo Chiloé. Sin embargo, su primer single nos transporta con ritmo e intimidad a los paisajes naturales de la isla, mientras “NO NO NO” nos inserta de lleno en la urbe, desafiando a la sociedad patriarcal.

Así mismo, su nuevo trabajo ha aportado a mantener en alto el nivel de las producciones que se realizan en la isla, explorando la sonoridad soul, funk y R&B, con un potente y claro mensaje que evidencia con fuerza y energía en esta vibrante pieza audiovisual: “Nadie puede decirme cómo sentirme libre, nadie puede decirme lo que hacer, cómo pensar, lo que decir, cómo vestir, por donde ir ni qué decidir”.

Mira el videoclip de “NO NO NO”, lo nuevo de Carolina Vivart, en su canal de Youtube y encuéntralo también en Tidal, Amazon y otras plataformas de streaming de video.