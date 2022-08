El lado B de Olivia Newton-John: de luchadora social a activista por la legalización de la marihuana

Este lunes, la cantante británico-australiana Olivia Newton-John falleció a los 73 años luego de tres décadas viviendo con un cáncer de mama. La noticia fue dada a conocer por su esposo a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama», dice el comunicado. «Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation», añade el texto.

Newton-John saltó al estrellato tras protagonizar el musical Grease junto a John Travolta en 1978. El actor compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram tras enterarse del fallecimiento de su compañera: «Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!»

La artista nacida en Cambridge consolidó su carrera musical con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, pero también se perfiló desde sus inicios como una activista por causas humanitarias. En 1978, con apenas 15 años, canceló una gira de conciertos en Japón para protestar contra la masacre de delfines que morían atrapados en redes de pesca de atún. La cantante solo retomó su gira luego de que el gobierno japonés le aseguró que la práctica había sido regulada. Al año siguiente, Newton-John se presentó en el concierto Music for UNICEF y fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Así, en medio del debate que se daba en Australia el 2012 por la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, la actriz expresó su apoyo declarando que “nadie tiene el derecho a juzgar a las parejas que se aman el derecho a casarse. Amor es amor”.

Luego de ser diagnosticada con cáncer, la actriz fundó el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John, un centro oncológico integral que diseña terapias de apoyo y cuidados para pacientes con esta enfermedad. La iniciativa incluye programas de yoga, meditación, arteterapia y acupuntura, y actualmente cuenta con más de 200 ensayos clínicos en curso que brindan acceso a terapias nuevas y revolucionarias.

Finalmente, en sus últimos años de vida, Newton-John luchó por la legalización de la marihuana con fines medicinales en su tierra natal, esto luego de confesar en el programa australiano Sunday Show que consumía cannabis para aliviar los dolores del cáncer: «Mi sueño es que en Australia pronto esté disponible para todos los pacientes de cáncer y para la gente que tiene un cáncer doloroso», declaró en aquella ocasión.

😥muere Olivia Newton-John y familia al dar noticia habla de ella como "símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama". Ojalá medios repitan eso y no ocupen lenguaje bélico al hablar d cáncer No perdió batalla ni fue una guerra August 8, 2022

Foto Portada: Reuters