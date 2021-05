El recorrido del manga en México y la aparición de Panini

Desde la llegada del cómic a México, se ha buscado traer nuevas propuestas para que el público conociera todo lo que el extranjero tenía para ofrecer en este rubro. Fueron muchos los cómics que se trajeron durante la época dorada, con distintas editoriales como Novaro, Novedades y VID, las que trazaron el camino para que hoy en día aún podamos disfrutar de este medio, hasta la llegada de Panini Manga en México

Al mismo tiempo, mientras salían los cómics, el anime tenía un gran auge entre los espectadores televisivos. Esto trajo la idea de que se podría traer el material original de estas series para venderlas igual que los cómics y esto llevó a una situación específica en México sobre los mangas.

¿Como es el manga en Japón?

En Japón se ha establecido que el “Dios del manga” es Osamu Tezuka (1928-1989), quien recibió este honor por haber establecido varias características del mismo. Varias características estéticas que hoy son reconocidas como “estilo anime/manga” se establecieron gracias a él. Aunque los principios del manga se pueden rastrear hasta siglos antes de Tezuka, pero no cabe duda de que fue un parteaguas para Japón y el mundo.

Un detalle importante está en su publicación, siendo esta en una revista semanal (en la mayoría de los casos). Muchos capítulos de diversas series se publican en estas revistas, siendo de las más conocidas la Shonen Jump, revista semanal de manga enfocada en el género shonen. Estas revistas tienen una calidad muy básica, hasta reciclable, por eso no es raro encontrarlas abandonadas en Japón en los trenes o en la calle.

Para mejor calidad y facilitar la colección, cada cierto número de capítulos lanzados se publica un Tankobon (que aquí conoceríamos como tomos) con los números de esa historia. Actualmente estos son distribuidos por editoriales en todo el mundo y permiten reducir considerablemente la cantidad de publicaciones, al mismo tiempo que se tiene una buena calidad (esto depende de la editorial).

La identidad del manga

A pesar que el manga es, a grandes rasgos, un cómic hecho en Japón, es posible encontrar algunas características para diferenciarlo. La más grande sería su orientación de lectura, la cual es de derecha a izquierda (lo normal para nosotros es de izquierda a derecha); también tenemos sus trazos con ojos más notorios y una nariz casi inexistente en muchos personajes; sin olvidar su estilo en blanco y negro.

Estos rasgos han logrado que se estableciera cierto estilo para que hasta nuestros días, a algún trabajo gráfico con estas características se le denomine estilo “anime/manga”. Claro ejemplo en cuestión de series animadas sería la franquicia “Avatar”, a cuyo universo corresponden “La Leyenda de Aang” y “La Leyenda de Korra”.

Vemos grandes inspiraciones de este estilo en cómics mexicanos, tales como “Soulkeepers”, “Minuet”, hasta “Karmatron” tienen grandes inspiraciones de este estilo tan característico, realmente ha sido un referente para muchos.

Los inicios del manga en México

Para México, la llegada del manga por parte de Editorial VID y Toukan tuvieron sus problemas. Debido a que las primeras series que trajeron, como “Magic Knight Reyearth”, “Super Campeones” y “Dragon Ball” los traían en formato que buscaba emular al cómic: la imagen estaba ampliada (los mangas son de menor tamaño que los cómics) para tener el tamaño de un cómic, algunos dibujos se cambiaban y tenían color. Se buscaba que algo japonés fuera más relacionable con algo ya conocido para el público mexicano, pero sólo causó rechazo.

Este rechazo se reflejó en la publicación, porque ningún título con este formato llegó a publicarse en su totalidad. Para empeorar esta situación lo que se publicaban eran los capítulos y no los tomos, es decir, que iban a tardar años en terminar; sólo “Dragon Ball” tiene 519. Era demencial seguir con ese esquema, por eso después sacaron un “medio tankobon” de “Video Girl Ai”, donde sólo era la mitad del tomo para hacer más accesible su precio, al mismo tiempo que respetaron el formato original, esta jugada permitió que este fuera el primer manga completo en ser publicado.

Con el tiempo se estableció un estándar en los mangas licenciados en México, pero el auge terminaría después de varios años. Fueron muchos los títulos que trajeron “Ai love you”, “Cowboy Bebop”, “Dragon Quest”, “Karekano”, “Neon Genesis Evangelion”, “Death Note”, “One Piece”, etcétera. Todo parecía maravilloso para los otakus, pero devastador para las carteras. El tener que escoger un par de tomos del gran catálogo provocó una caída en las ventas, sin olvidar los problemas que se vendrían después.

En 2008 se le podría considerar como el año del declive del manga en México, debido a que Editorial Vid empezaba su caída y su consistencia bajó notablemente. Lo que dejó a muchos otakus sin terminar con sus series o con ganas de ver otras series, pensando que nunca llegarían. Años siguientes no tendrían el mismo auge en cuestiones de manga.

El regreso del manga a México

Durante unos años el manga se mantuvo al margen, por no decir que era casi inexistente su tiraje, al menos hasta el 2014. Se anunció que la editorial italiana, Panini, llegaría a México con sus álbumes, cómics y, por supuesto, mangas. Se podría tener escepticismo sobre esta jugada, porque a pesar de que el cómic era bien aceptado, sobretodo con Marvel y DC, el octavo arte japonés no parecía tener un mercado establecido.

Sin embargo, contra toda expectativa, Panini demostró que los fanáticos del manga eran un mercado sin explotar en México. Desde sus inicios estos han tenido un tiraje alto con alto rendimiento sobre los demás productos que ofrecen. A tal grado que series de cómics fueron canceladas sin llegar a la mitad. Pero esto nunca ha sucedido con un manga, solo han tenido muchas pausas por alcanzar la publicación en Japón.

Hace unos años la misma editorial declaró que su manga con más bajas ventas supera a su cómic con mejores ventas. Esto refleja a toda la gente que deseaba fervientemente tener las historias que el anime no habían completado o que nunca fueron animadas.

Ahora podemos disfrutar de historias completas o en publicación como “Naruto”, “Saint Seiya”, “One Punch Man”, “Bleach”, “One Piece”, “Berserk”, sin olvidar los mangas que parecieran que nunca iban a llegar como “Zelda”, “Jagaaan”, “All You Need is Kill”, “Atelier of Witch Hat”, “Banana Fish”, “Gyo”, entre muchos más. Todos los amantes de este arte han agradecido varias series que han traído, porque antes parecía algo imposible.

¿Sólo está Panini Manga en México?

Algo curioso es que al mismo tiempo que aparecía Panini en México también aparecía otra editorial llamada Kamite. Ellos se enfocaron más en el cómic, pero han intentado bastante meterse con el manga, trayendo títulos como “Sakura CardCaptor”, “King’s Game”, “Magic Knight Rayearth”, entre otros. El problema es la periodicidad de estos, debido a que hay series de años que no han sacado continuación aunque todavía se siguen publicando. Esto lo ha desplazado mucho en este tema.

Por otro lado, en 2018 apareció una editorial llamada Smash, a la cual no le fue bien. Al principio estaban trayendo “Great Teacher Onizuka” y “Alita Battle Angel”, con otros grandes títulos anunciados, como “Haikyuu”, “Claymore” y “Full Moon”. Aparte publicaba quincenalmente, lo que ayudaría a completar series con rapidez. No obstante, hace dos años anunciaron que tendrían una “pausa” para replantear el proyecto, dejando todo al aire. Aparte, según trabajadores, las condiciones laborales eran pésimas debido a una organización terrible, haciendo poco factible su eventual retorno.

También tenemos la más reciente, hasta cierto punto, que es Planeta, quien está trayendo “Astroboy” y “Parasyte”. Aunque tienen calidad y su distribución parece ir mejorando por llegar a locales, la pandemia le ha restado cierta difusión. No es que haya empezado mal, pero pudo ser mejor, esperemos a como la tratará el futuro.

Como podemos ver, sin lugar a dudas, Panini es el rey del manga en México. Aún las demás opciones con títulos interesantes palidecen ante los constantes anuncios y presencia que tiene la editorial italiana.

El futuro del manga en México promete

Muchos se han preguntado si a Panini le sucederá lo mismo que a Vid, donde al tener tantos títulos la gente ya no podría comprarlos. Es entendible esta duda, sin embargo, las situaciones son diferentes, tanto por los consumidores como por los títulos.

Según un artículo del 2018 escrito por Erick Zúñiga en la revista Forbes, no suele lesionar sustantivamente la economía de los consumidores de manga comprar al mismo tiempo al menos tres productos que sobrepasan los 100 pesos por unidad. Esta compra era impensable para los tiempos de Vid, cuando sus tomos costaban entre 55 y 75 pesos. Las diferencias son notables, la mentalidad ha cambiado y eso ha dado rienda suelta a seguir sacando historias nuevas.

Por ahora, nos queda esperar a que anuncien la salida de su manga favorito para poder gozarlo en un formato físico sin tener que importarlo, agradeciendo experimentar esta época dorada del manga.