Elvis Presley: se cumplen 45 años sin el rey del rock and roll

La mañana del 17 de agosto de 1977, medios estadounidenses daban a conocer el deceso de una de las estrellas más grandes de la música. Elvis Presley, el rey del rock and roll, había muerto el día anterior en su mansión en Memphis, Tennessee. Lo hallaron sin vida por la tarde en una de las habitaciones de Graceland, como él solía llamar a su casa.

El deceso de Elvis Presley se hizo oficial después de media hora de intentos para reanimarlo, el 16 de agosto de 1977. El rey había muerto a sus cortos 42 años. Desde aquel día, las versiones en torno a su muerte forman parte de las historias que acompañan a su inmortal figura.

La autopsia del intérprete de «Can´t help falling in love» se llevó a cabo por el doctor Jerry Francisco, el mimo que participó en la autopsia de Martin Luther King. Los hallazgos preliminares sugerían que el deceso se causó por una «arritmia cardiaca». Esto no fue una sorpresa, principalmente para los allegados a Elvis, pues sabían que su corazón ocupaba el doble del que una persona común y durante largo tiempo tuvo que tratarse con fármacos para evitar una cardiopatía. También padecía hipertensión.

Cuando se dio a conocer la muerte de Elvis Presley, sugrieron versiones que aseguran que la causa de su muerte fue el consumo compulsivo de opiáceos y sedantes. Los médicos forenses no negaron la presencia de estas sustancias en el cuerpo del rey, sin embargo, apuntaron que esta no fue la causa de su fallecimiento.

Elvis Presley no está en el olvido

La obra «Elvis Presley, la destrucción de un hombre», indica que desde 1973 la figura del «rey del rock» se comenzó a desmoronar a raíz de su divorcio con Priscilla Presley, con quien vivió seis años. Cuando el cantante no estaba de gira, derrochaba su dinero en regalos innecesarios para sus amigos.

Unas cuantas horas de su deceso miles de fans llegaron a las afueras de su propiedad en Memphis. Se enviaron flores y las estaciones de radio agotaron el día con canciones de Elvis Presley.

Su figura todavía es adorada. Cada 16 de agosto una caravana de gente acude a las puertas de Graceland para recordarlo. A pesar de las versiones en torno a su desaparición y las leyendas de que sigue con vida, lo único que no se discute actualmente es que Elvis no está en el olvido.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com