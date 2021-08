En agosto, Matucana 100 vuelve con más teatro

Desde el mes de agosto el Centro Cultural Matucana 100 mantendrá una cartelera teatral presencial y online con propuestas de destacados directores nacionales. Estrenos que se podrán conocer todos los meses a través de la nueva web www.m100.cl

Así, dentro de los estrenos presenciales de este mes se encuentra la obra ‘El Hombre que devoraba las palomas’ de la compañía Teatro Los Barbudos (2013), creadores de piezas como ‘Yo Maté a Pinochet’ (2013) y ‘El País sin Duelo’ (2019), entre otras. La puesta en escena cuenta la historia de un hombre que está al interior de una copa de agua, preparado para salir de ella. Él debe cumplir con una promesa, sin embargo, la aparición de una mujer lo detiene. Alicia no logró llegar a su casa, y siguiendo unas palomas encontró este lugar para esconderse y pasar la noche. Está perturbada y tiene miedo. Arturo no sabe si sueña o está despierto, porque aunque no la conoce, se le ha aparecido en sueños. ¿Qué hacen en ese lugar? Ambos buscarán respuestas, pero las únicas que las saben son las palomas. Estará en cartelera a partir del 12 de agosto hasta el 29 de agosto, y las funciones son de jueves a domingo, a las 19.30, en la Sala Patricio Bunster.

Otra de las obras que se presentará en modo presencial es ‘La violación de una actriz’, escrita por la dramaturga Carla Zúñiga y dirigida por Javier Casanga. La puesta en escena aborda la historia de una actriz que -en medio de la peste- debe interpretar nuevamente una obra, pero esta vez a través de una pantalla. Antes de entrar a escena, ella recuerda repentinamente un episodio de su vida y se niega a actuar: de pronto, toda su vida se ha resignificado. Una pieza que reflexiona sobre la violencia sexual ejercida sobre la mujer a lo largo de la historia, la negación, la mentira y los obstáculos con los que se encuentran las víctimas al aceptar sus propios episodios de abuso. Se podrá ver desde el 25 de agosto al 5 de septiembre en el Teatro Principal, de miércoles a domingo desde las 19.00 horas.

Teatro online

En modo virtual se exhibirá a través de la web de M100, ´La danza de las polillas’, video-danza que muestra el espectáculo callejero que reúne lenguajes de la danza contemporánea, el teatro, la música y la intervención en el espacio público.Trabajo de la compañía Danza JAM que estará desde el 12 de agosto al 29 de agosto.

Para los que desean ver algo diferente, El Teatro Regional del Maule (TRM), la Corporación Cultural Matucana 100 (M100) y El Teatro Municipal de Ovalle (TMO) presentan el Ciclo de “Relatos eróticos para personas que se sienten (UN) poco tristes”, que consiste en la producción y programación de tres historias, presentadas en formato audiovisual, con el fin de dar espacio a temáticas para un público más diverso y mayor de edad. Tres monólogos, que tienen el servicio sexual como conector, indagarán sobre el erotismo y la soledad. Un espectáculo gratuito que se puede ver en la web de M100.

Y finalmente, hasta el 22 de agosto estará también en formato digital la obra ‘Simulacro de mi muerte’, de la compañía Teatro La Histeria Colectiva. Una historia que narra el trabajo de investigación que realizan unas estudiantes de periodismo sobre la desaparición de una mujer. En esa búsqueda, cada una de ellas iniciará un viaje personal. A las 20.30 horas.

Información general

Todas las obras, menos “Relatos eróticos para personas que se sienten (UN) poco tristes”, están suscritas en el sistema ‘Paga lo que puedas’ con valores que van desde los $2.000 hasta los $7.000