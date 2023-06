En el GAM: Una actriz decide no actuar tras la aparición de un impactante recuerdo

En medio de la peste, una actriz debe interpretar nuevamente una obra que ha realizado durante años, aunque esta vez, por medio de una pantalla.

A ella no le acomoda el teatro online y antes de entrar a escena, recuerda un drama que ocurrió hace años con el director de la obra. Se niega a actuar y de pronto toda su vida se ha resignificado.

A partir de esta escena, la obra “La violación de una actriz de teatro”, escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Javier Casanga, reflexiona sobre la violencia sexual ejercida sobre la mujer a lo largo de la historia, y la negación, la mentira y los obstáculos con los que se encuentran las víctimas al aceptar sus propios episodios de abuso.

La protagonista es un personaje cargado de odio y abrumado por el paso del tiempo, que actúa sin una motivación aparente, pero luego develará su verdad más oscura y profunda.

En escena está también la productora del montaje, que acompaña desde el fondo sobre una pasarela que deja ver con ironía el mundo del teatro, riéndose de las cosas que suceden entre los actores, sus productores y directores.

Los relatos que ha escogido Carla Zúñiga para sus obras han sido variados, pero con una mirada en común: provocar una reflexión con perspectiva de género a los discursos y arquetipos asociados a las mujeres y disidencias sexuales.

En este caso, escribió el texto durante la pandemia de 2020, motivada por un caso de violación que aconteció en la universidad en la que estudió.

“Denunciamos a un estudiante de actuación que había abusado de mujeres tiempo atrás y a partir de eso, muchas otras mujeres denunciaron que habían sido abusadas por el mismo tipo”, explicó la dramaturga.

“¿Cómo esperamos que las personas que hayan sido abusadas se atrevan a denunciar? ¿Qué pasa cuando no hay reparación? No hay justicia, solo hay impunidad. Esto ha generado tanta rabia e ira que yo lo hablo en un intento de no volverme loca y para que todas nos sintamos acompañadas en esa rabia”, agrega Zúñiga.

Gran interpretación

La crítica teatral ha destacado la notable interpretación de la actriz Coca Miranda en esta obra.

Para Galia Bogolasky, “la actriz es interpretada de manera bellísima por Coca Miranda, quien resalta como una diva, casi como esas de los años 50’ con un vestuario y un carácter imponente, que la hacen tomarse el escenario, por lo que finalmente nos damos cuenta que ninguna escenografía habría sido suficiente para complementar el texto, que ya es suficientemente intenso y conmovedor”.

Por su parte, Marietta Santi resalta que “interesante resulta la propuesta de una obra dentro de otra obra, cuando el público logra hacerse parte en la vida de la actriz como propia, con esta impactante revelación. La puesta en escena, elegante y sorpresiva en lo sonoro, llevan al espectador por un viaje entretenido”.

De esta manera, nuevamente, la dupla Zúñiga – Casanga entrega una puesta en escena muy acorde a su estilo, que ha caracterizado su trabajo anterior con la compañía “La Niña Horrible”, fundada por ambos en el 2013 y responsable de montajes como “El amarillo sol de tus cabellos largos” y “La trágica agonía de un pájaro azul”.

Coordenadas

“La violación de una actriz de teatro”

Temporada del 1 al 16 de junio

Funciones de Jueves a Domingo, 19:30 horas

GAM Centro Gabriela Mistral, Alameda 227, Santiago

Más información en www.gam.cl

Mira un trailer de la obra a continuación:

