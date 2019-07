Entre el rap y el punk, el destacado nuevo sencillo de Nico Rojo se presentará con un gran concierto en Sala SCD de Bellavista

– El artista nacional estrenó “El Precio del Amor”, último sencillo de su primer trabajo, el cual fue destacado por Spotify en la playlist editorial “Novedades Viernes Chile”. La canción cierra la etapa del disco Movimiento Americano (2018).

– Nico Rojo lo mostrará en vivo este jueves 4 de julio en la Sala SCD de Bellavista y luego se concentrará en lo que será su segunda producción, el cual viene cargado de causas sociales como el feminismo y el respeto por los pueblos originarios.

Nico Rojo le dice adiós a lo que fue su disco debut, “Movimiento Americano”, con el concierto que dará este jueves 4 de julio en la Sala SCD de Bellavista (Santa Filomena 110, Recoleta), participará también de la jornada el cantautor porteño Diego Peralta. Las entradas se venden por sistema Eventrid y tienen un valor de $3.000.

Será el show de lanzamiento de, “El Precio del Amor”, último single del disco, el cual ya está disponible en todas las plataformas de música en streaming como Spotify, Youtube Music, Apple Music y Deezer y que, en sus primeras horas de aparición, fue destacada en la playlist editorial de Spotify “Novedades Viernes Chile”, junto a artistas de la talla de Drefquila, Francisca Valenzuela, Flor de Rap y Mala Rodríguez, entre otros.

El tema, con tintes punk y fraseos rapeados, presenta una letra incómoda con una verdad que, para el artista, es incuestionable: el amor no es cualquier cosa, por lo que hay que disfrutarlo en todas sus maneras y formas.

Los sintetizadores, scratch y las mezclas de guitarras eléctricas y acústicas, le dan un ambiente potente a una canción que, en un principio, no estaba pensada para ser singleable, pero la efusividad del público cuando era tocada en vivo hizo cambiar de parecer al cantautor.

“No pensé que esta canción pudiese conectar tanto con la gente porque, si bien es armónicamente minimalista, su sonido es muy ecléctico y difícil de catalogar. Es de hecho, la primera canción que he grabado con guitarra acústica en mi vida, pero claro, no me resistí a complementarla con muchos otros elementos que la sacan de lo predecible”, comentó Nico Rojo sobre su trabajo.

Sobre el estilo, reconoció que “cuando niño y adolescente siempre fui súper punkie, pero un par de meses me transformé en rapero, y creo que esta canción me delata. Tiene un fraseo que claramente no viene del rock ni menos del pop. Creo que de alguna manera conjuga un espíritu punk con ese rap más clásico”.

Escucha «El Precio del Amor» en Spotify

Posterior a este show, Nico Rojo alista lo que será su segunda producción discográfica, que llevará por nombre “Nicolasa”, un disco de 5 canciones con temáticas muy contingentes, que hablan del respeto a los pueblos originarios, reivindican la lucha feminista y los movimientos sociales.

Fue grabado con la producción musical de Felipe Cadenasso y Antonio del Favero, ganadores del Premio Pulsar 2018 como Mejor Música para Audiovisuales y en el 2016 como Mejor Productor, y fue masterizado por Turra Medina en Turra Music Studio, Los Angeles, California, EE.UU.

COORDENADAS

Nico Rojo en vivo – lanzamiento single “El Precio del Amor».

Jueves 4 de julio, 21:00 horas.

Artista Invitado: Ram y los Mixes.

Santa Filomena, 110, Barrio Bellavista.

$3.000

Venta de entradas en Eventrid