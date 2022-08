Escritor Mariano Gallardo presenta en Santiago su libro «Locombia, Tradiciones & Traiciones»

Este miércoles 24 de agosto, a las 18:30 horas en La Casa en el Aire (Patio Bellavista, Santiago) el escritor, profesor y narrador Mariano Gallardo presentará su más reciente publicación, «Locombia, Tradiciones & Traiciones», editada bajo el sello de Arttegrama.

En conversación con El Ciudadano, Gallardo comentó primeramente que esta «novela cuenti’á», tiene además la fortuna de contar con un prólogo «que es una obra en sí misma, escrito por Carolina Rueda, una de las voces más vivas de Colombia».

Sobre el texto mismo de «Locombia», el también cuentista nos detalla el panorama: «Yendo de Ecuador a Colombia por tierra, te digo ya se empezaban a oír los tambores, las voces no?, que te iban diciendo ‘pilas’, ‘alerta camará’, que ya señalaban ese territorio ignoto, incierto, ‘Locombia: todo probable, nada seguro’, era una especie de advertencia que te hacían los que venían de allá, pese a ello, lo que sí estaba cierto es que Colombia era una escuela, desde la perspectiva que quieras, siempre estuve seguro de eso y por lo mismo de mi viaje a ese territorio».

«Cuando uno anda de viaje, haciendo teatro callejero, existe una bella cantidad de relatos épicos de viajeros, de leyendas, más que urbanas te diría leyendas mochileras, y Colombia representaba eso, un territorio atractivo y al mismo tiempo repulsivo, principalmente por su historial de secuestros y desapariciones. Pero el llamado que yo había sentido con ese territorio era muy profundo por lo que cualquier riesgo asociado no hacía más que incrementar el atractivo, porque yo había visto de menor unas fotos de ciertas esculturas que representaban a seres con piercing y extensores en las orejas, además de colmillos de jaguar, eran unos verdaderos guerreros espirituales. Cuando yo supe que esas esculturas estaban en Colombia, me puse en viaje», añade el escritor.

«Este libro viene a ser una forma de agradecer todo el amor que encontré en Colombia, una forma de devolver el cariño que me dieron tantas personas, a toda esa gran familia colombiana que tengo y que siguen súper presentes, como siempre mostrando fineza», manifiesta el autor.

Versión radial

Tras volver de su periplo colombiano, Mariano Gallardo decidió contar sus experiencias en formato radial, iniciando un programa nocturno en Radio Placeres de Valparaíso.

«Cuando yo regresé de Colombia a Chile, me encontré con grandes amigos trabajando en Radio Placeres, ahí entonces dimos vida a un espacio radial llamado ‘Conexión Locombia’, una mezcla entre música, cultura, leyendas e información macabra de las matanzas del paramilitarismo, y bueno este libro viene de alguna manera a ser una continuación de ese relato», señala.

Para el narrador, Locombia, Tradiciones & Traiciones «es eso, un espacio territorial incierto, que se dice y contradice constantemente, son impresiones o visiones de un territorio que existe diría yo en un mundo paralelo, por eso su estructura de viaje en el tiempo, en un discontinuo que no presenta una unidad lineal, en el sentido de las novelas que a mí me gusta escribir, este libro es más bien una ‘novela cuenti’á’, porque los relatos refieren ese territorio, es el cuerpo en donde se vive, se goza, se sufre, ese cuerpo es Locombia, y cada relato tiene su vida propia, una historia particular dentro de un infinito de posibilidades dadas por las características de ese paisaje, tratando de observar cómo habitar ese territorio».

Finalmente, Mariano Gallardo anticipa que «la antesala y la despedida de estos relatos están enmarcados por una escena casi bucólica, pero que es netamente real, como todo cuento no?, y es la imagen de mi encuentro con Eliecer Ordoñez y Leila Nates, dos tipos diferentes de narradores orales típicos de Colombia, Eliecer: un campesino neto, analfabeto con un mundo lleno de resplandores, un ser mágico además, un duro. Leila: narradora de Bogotá, de los inicios en la Javeriana, una belleza de mujer. Con estos dos seres reales de cuento, pasamos un año completo en San Agustín, el poblado de las esculturas guerreras, y pasamos el año, aprobamos la escuela Locombia, contando cuentos».

La presentación del libro estará a cargo de Álvaro Ricoe, escritor y editor de Editorial Arttegrama, y de Carolina Henríquez, narradora oral perteneciente al Círculo de Narradores Orales de Chile. Además, se hará presente en el escenario Omar Saldivia, «¡un cuentero de aquellos!».