Esta es la carta de las y los músicos chilenos a Piñera para detener la crisis en nuestro país

Señor Sebastián Piñera E. Presidente de la República Presente Señor Presidente:

Los abajo firmantes, músicos chilenos, nos hemos unido para expresarle nuestro sentir en estas tristes horas de la Historia de Chile.

Como artistas, estamos en permanente contacto con la gente, nuestro público, de todo el país, de todas las edades, y creemos tener una sensibilidad respecto de lo que está pasando. Nos mueve el profundo deseo de colaborar en detener esta escalada de violencia y descalificaciones. Queremos paz, paz entre hermanos chilenos, paz entre civiles y militares, paz entre las distintas miradas, tolerancia.

Sentimos que en estas horas de angustia, dolor, violencia, represión y hay que decirlo, muerte, los artistas tenemos un compromiso con Chile.

No es momento de adjudicarle a nadie el dolor de Chile. Seguramente se usarán ríos de tinta en analizar lo que ha pasado. Lo que nos interesa es el hoy y el futuro.

El dolor de Chile es algo que no se puede seguir ocultando. A Chile le duele la desigualdad, la injusticia, el abuso de unos pocos, la ineptitud del Estado para hacerse cargo, la eterna discusión sobre las causas, sin pasar nunca a las soluciones.

Esto tiene que cambiar ya.

No es la hora de concentrarse en la delincuencia que ha campeado como nunca en estas horas. Ese no es el problema de fondo, e intentar desviar la atención no es un recurso aceptable.

Señor Presidente: le pedimos gestos de grandeza: medidas drásticas para una situación dramática, que no declina y que puede terminar en una tragedia impensada. Más bien se lo exigimos. No es hora de medias tintas ni ambigüedades, de evaluar la conveniencia pequeña, ni de hacer tiempo para empatar.

Entre las medidas inmediatas que podemos sugerir, sin que sean todas las posibles, pero que aparecen como urgentes le pedimos, con energía y respeto:

Santiago, 21 de octubre de 2019

Detener de inmediato el lenguaje bélico. En Chile no estamos en guerra, no puede haber enemigos, basta de odios.

Sacar a las fuerzas armadas de las calles, y en caso de ser estrictamente necesario, abocarlas a estar de punto fijo en lugares específicos. Duele el alma ver a un chileno de uniforme, con armas de guerra destinadas a otros fines muy distintos, detener a otros chilenos en la vía pública y abusar de ellos. Para varios de nosotros que somos mayores, esto nos retrotrae a una época de horror que lamentablemente hemos revivido en nuestros corazones, y que nos estremece y conmueve.

Tomar de inmediato y con coraje medidas políticas que bajen la tensión, descomprimiendo las mayores urgencias sociales. Un cambio profundo y real de gabinete, incorporando personas no partidistas o moderadas. El pueblo quiere sentir que de verdad el mensaje se está escuchando, y por ahora, eso no ha ocurrido.

Establecer acuerdos perentorios con todas las fuerzas políticas, para que a la brevedad se adopten cambios de fondo que sean incorporados de inmediato al presupuesto de la nación. La gente lo que está diciendo es que prefiere crecer menos durante un tiempo, y dedicarse de inmediato a no dejar atrás a quienes menos tienen.

Pedir, desde el corazón, disculpas a todo el país por esta falta de oportuna conducción política, que ha llevado a los días más tristes desde que recuperamos la democracia. Demasiado costó recuperarla como para permitir dilapidarla sin luchar.

Respetuosamente: Los músicos de Chile

Horacio Salinas

Valentín Trujillo

Rodrigo Osorio

Mario Rojas

Denisse Malebrán

Hugo Manzi

Magdalena Matthey

Sergio Tilo González

Mon Laferte

Mauricio Durán

Benjamín Walker

Francisca Valenzuela

Paz Court

Natalia Contesse

Charly Benavente

Camila Gallardo

Luciano Rojas

Cecilia Echenique

Pedro Foncea

Manu, de Amanitas

Natalia Elphick

Diego Gilabert

Enzo Massardo

Bruno Godoy

Pablo Ilabaca

Arlette Jequier



Gonzalo Yáñez

Michel Landabur

Claudio Manríquez, de Jurel Sónico

Diego Ridolfi

Jorge De la Selva

Soledad Del Río

Augusto Schuster

Francisco Salas

Manuel Sánchez

Yorka

Pablo Moraga

Pedro Villagra

Humboldt

La Chinganera

Banda Conmoción

Guachupé

Toño Corvalán, de Chancho en Piedra

Supernova

Adelaida

Edita Rojas

La Banda en Flor

Sonora Barón

Emiliana Abril (Kinética)

Nicolás Letelier

Lalo Ibeas

Matías Moena

Ismael Oddó

Daniela Rivera

Camila Moreno

André Ubilla

Rodrigo Aros

Camilo Salinas

Javiera Parra

Princesa Alba

Cote Foncea

Drefquila

Felipe Ramos

Esteban Espinoza

Gabriel Holzapfel

María Colores

Roberto Arancibia

Angelo Pierattini

Sebastián Sidharta

Lucas Pino

Sebastián Iglesias

Moral Distraída

Quilapayún

De Kiruza

Rulo

Sebastián Errázuriz

Weichafe

De Saloon

Sinergia

Javiera y Los Imposibles

Saiko

Fernando Milagros

Mariana Montenegro

Mauricio Clavería

Gepe

Diego Peralta

Francisco Durán

Tomás Manzi

Pablo Holman

Elizabeth Morris

Diego Ellwanger

Chinoy

Sondelvalle

Quique Neira

Andrés Godoy

Sebastián Gallardo

Entrama

Pablo Stípicic

Cuti Aste

Carlos Figueroa

Jaime García

Renato Pizarro

Álvaro López

Andrés Pérez

Ángela Acuña

Andrés Landon

La Pájara

Claudio Valenzuela

Nicole Bunout

Álvaro Prieto

Diego Torres

Pablo Mahei

Mauricio Castillo

Sebastián Bastías

Paulina Petris

Cristián Venegas

Cristian Carvacho

Mariel Villagra

César Ibacache /OTEC

Ángel Piana

Francisca Riquelme

Gonzalo Cordero Riquelme

Pablo Jara Ramos

Christian Crisosto

David Deflores

Francisco Victoria

Omar Lavadie

Jorge Lobos

Carmen Prieto

Carlos Román

Edgar Ugarte

Rossana Saavedra

Raimundo Santander

Felipe Bravo

Genaro Prieto

Tito Escárate

Sebastian Vasquez

Eduardo Vasquez

Anibal Pinto Solari

Felipe Ortiz

Héctor Pavez Pizarro

Pedro Piedra

C-Funk

Carolina Nissen

Mammaterra Soul

Fernanda Prieto

Hugo Moraga

Maxi Pedreros

Pablo Tellez

Ricardo Silva

Danilo Donoso

Inti Illimani Histórico

Liricistas

Moca Luray

Consuelo Schuster

José Seves

Felo Foncea

Lucybell

Maca del Pilar

Vicente Cifuentes

Raúl Moya

Jota Ampuero

Daniel Donoso

Italo Arauz

Talulah Neira

Valentina Marinkovic

Alonso González

Agustín Moya

Sebastián Aracena

Felipe Castro

Camila Meza

Los Republicanos de la Cueca

Felipe Carbone

Nicolás Vera

Chicoria Sánchez

Newen Afrobeat

Celeste Shaw

Cristóbal Watkins

Jeanette Pualuan

Sebastian Arriagada

Gonzalo López

Richi Tunacola

La Chinganera

Gonzalo López

Felipe Echavarría

Leonardo Yáñez

Simón Campusano

Juan Carlos Pino

Titae

Yael Meyer

Felipe Schuster

Felicia Morales

Sabina Odone

Amanitas

Cancamusa

Moyenei Valdés