Estreno de Marco Antonio de la Parra cierra ciclo de dramaturgias contemporáneas en Teatro Finis Terrae

“El último actor y la última espectadora. La pandemia y el estallido social. El teatro que no se puede hacer. La fiesta prohibida. El abrazo desesperado que no se puede dar ni recibir. La danza de dos solitarios. Tal vez una historia de amor, una suerte de oscura comedia romántica. Un juego teatral alrededor de la soledad y el encuentro. Las palabras que no se dijeron y ya es demasiado tarde para decirlas”.

Todo eso es EL ÚLTIMO CONVERSATORIO, para Marco Antonio de la Parra, su más reciente obra especialmente escrita para el formato Zoom que estrena este sábado 23 de enero a las 21 h cerrando el ciclo estival Dramaturgias contemporáneas chilenas de Teatro Finis Terrae. “Luchar para que no sea el último, luchar para que sean muchos más… Luchar contra el olvido”, agrega.

La puesta dirigida por Christian Villarreal y protagonizada por Shlomit Baytelman y Álex Zisis, sitúa a un actor y una espectadora – o al revés– reunidos para llevar a cabo un espectáculo en línea que les permitirá sobrevivir a la pandemia, a la soledad y a la comunicación sumida a una pantalla, en medio de la pulsión de una crisis social.

Reseña

EL ÚLTIMO CONVERSATORIO

Un actor en las últimas, una espectadora en las últimas, quizás al revés, pero ambos en las últimas, desarrollan un espectáculo online para salvarse de la pandemia, esa sinergia de malestares sociales, personales y epidemias. Todo parece una pieza de teatro en alguna plataforma de comunicación buscando algún público desconcertable y desconcertado. Él parece prepararse, ella aparece como público único, sola, pero menos sola en cuanto conversatorio, último conversatorio de una era en que el teatro y las artes escénicas han sido arrasados, y los vínculos humanos persisten a través de pantallas mientras el país se agita entre llamas, helicópteros y sirenas.

+ info

www.teatrofinisterrae.cl

COORDENADAS

Ciclo Dramaturgias contemporáneas chilenas

El último conversatorio

23 y 24 de enero, 21 h

$4.000.-

Entradas por Ticketplus en https://ticketplus.cl/events/el-ultimo-conversatorio